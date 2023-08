〔 細野晴臣 - HOSONO HOUSE 〕レコード

西城秀樹 private loversプライベート ラバーズ レコード



高橋幸宏 レコード 3枚

レーベル - 品番‥‥Bellwood Records KIJS-90012

最終値下げ中◎ エスパー魔美 EP レコード

プレス・発売時期‥‥2014年

プロモ SPEED- Starting Over 12インチ

付属‥ブックレット / インナー / ベルウッドチラシ / シュリンクステッカー

テンマ様専用 唾奇 道-TAO- LP



【レコード】吉村弘 – Green

■ 完全限定生産復刻盤 / 高音質180g重量盤

【新品・未開封】LP tofubeats / FANTASY CLUB



三日月ロック レコード

ベルウッド・レコードのメジャー系独立レーベル / J-POPの発展に大きな影響を与えたの時代を代表する日本のロック、ポップス / 初発売時のLPのジャケット、インナースリーヴ等を可能な限り復刻。

Casiopea – オリジナル カシオペア アナログレコード LP



ユートピア

● 曲 / LIST

クロマニヨンズ アナログ シングル セット ボックス付

A1 ろっか・ばい・まい・べいびい

レコード 12インチ 名盤 THE BLUE HEARTS 段ボールジャケット

A2 ぼくはちょっと

【シュリンク未開封】 松田聖子 ピクチャーレコード bright moment

A3 Choo-Chooガタゴト

LP プロモ白ラベル 西岡恭蔵 / 南米旅行 (トリオ 3SB-1006)

A4 終わりの季節

はな様 専用 kid fresino LPセット

A5 冬越え

けいおん k-on! 7inch vinyl DonutBOX レコード 美品

B1 パーティー

昭和 プロレス テーマ曲 LPレコード12枚セット

B2 福は内鬼は外

吉田美奈子/恋は流星 シングル盤【未使用新品/レア!】

B3 住所不定無職低収入

nujabes レコード

B4 恋は桃色

1976年初回盤7“『久保田麻琴と夕焼け楽団 星くず/Dixie Fever』

B5 薔薇と野獣

PUSHIM feel it 7インチ レコード

B6 相合傘

山下達郎 SPACY 【初回半透明帯付き】中古盤VG+



iri "2016-2020" アナログ盤



【見本盤】黒住憲五 Juggler ジャグラー オリジナル盤 EPレコード

■ コンディション

はっぴいえんどベルウッド45周年記念 7インチ復刻シリーズ3枚 限定盤



Homecomings レコード SALE OF BROKEN DREAMS

〔レコード‥‥EX+〕音出し良好

Ez Do Dance を含むTRFレコード3枚セットAvex【+1枚】非売品

〔ジャケット‥EX+〕美品 きれい / 詳細は写真でご確認ください

especially sexy/三宅純



【EP】マザー•グース / 貿易風にさらされて

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

浜崎あゆみ LPレコード 10枚セット 分売不可



☆希少☆ EP シングルレコード 名犬ラッシー / フィンガー5



藤井 風 LOVE ALL SERVE ALL レコード

■ 送料無料

エスパー摩美ドーナツ盤 レコード CK789 新品 未視聴 見本版アナログ レア



PEDRO THUMB SUCKERレコード

稀少復刻版 完全限定生産盤レコード180g重量盤〔 細野晴臣 - HOSONO HOUSE 〕Bellwood / YMO はっぴいえんど 坂本龍一 大瀧詠一 山下達郎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

〔 細野晴臣 - HOSONO HOUSE 〕レコードレーベル - 品番‥‥Bellwood Records KIJS-90012プレス・発売時期‥‥2014年付属‥ブックレット / インナー / ベルウッドチラシ / シュリンクステッカー■ 完全限定生産復刻盤 / 高音質180g重量盤ベルウッド・レコードのメジャー系独立レーベル / J-POPの発展に大きな影響を与えたの時代を代表する日本のロック、ポップス / 初発売時のLPのジャケット、インナースリーヴ等を可能な限り復刻。● 曲 / LISTA1 ろっか・ばい・まい・べいびいA2 ぼくはちょっとA3 Choo-ChooガタゴトA4 終わりの季節A5 冬越えB1 パーティーB2 福は内鬼は外B3 住所不定無職低収入B4 恋は桃色B5 薔薇と野獣B6 相合傘■ コンディション〔レコード‥‥EX+〕音出し良好〔ジャケット‥EX+〕美品 きれい / 詳細は写真でご確認ください〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ■ 送料無料稀少復刻版 完全限定生産盤レコード180g重量盤〔 細野晴臣 - HOSONO HOUSE 〕Bellwood / YMO はっぴいえんど 坂本龍一 大瀧詠一 山下達郎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GEISHA Remix GIRLS ゲイシャガールズ レコード 12インチドミコ soo coo? LP中島美嘉 レコード 桜色舞うころ復刻限定盤!レコード180g重量盤 細野晴臣 HOSONO HOUSE ymo浅野ゆう子 シングルレコード20枚セットレコード 友部正人 1976 送料込み LP☆EPレコード/じゃあまん探偵団・魔隣組/クエスチョンの冒険/ワッフル/EX☆hf international 丸の内サディスティック remix