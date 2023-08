現品限り一斉値下げ！ ニコラ・ド・スタール展 図録 アート/エンタメ

ニコラ・ド・スタール展

nicolas de stael

出版社:東京新聞/東武美術館 ひろしま美術館 他

出版年:1993年

フォーマット:softcover

ページ数:185 pages

サイズ:270×225mm

#ニコラ・ド・スタール の回顧展図録。初期の抽象絵画からサッカーのシリーズ、ヌード、静物画、晩年の風景画まで、油彩/素描67点に作品解説を添えて収録。(図版は大半がカラー)テキストは、ジャン=ルイ・プラット「避けがたい休止」他。巻末に「ド・スタールの手紙」(日本語訳・実物図版付)、年譜、参考文献 等。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

