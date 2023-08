⭐︎保証期間終了に伴い、値下げいたしました。

この後、他サイトなどでも出品しますのでタイミングによりキャンセルさせていただく可能性がごさいます。

取付方法···ISOFIXシートベルト取付

スペック···0ヵ月

[商品情報]

pipa next N

カラー:パイン

●使用月例

身長40cm~83cm、体重13kg以下(2.5kg以上)、生後15か月頃まで

●サイズ/cm

ハンドル立てた時W:44 D:67 H:59cm

●重量/kg

3.4kg

●保証期間

購入後1年

●購入日

2022年6月

●取付け方法

・シートベルト又は別売りの"pipa next base"を使用

チャイルドシートを購入し、不要になったため出品します。

検診への往復のみに使用していたため、目立った汚れはなく綺麗かと思います。

取り扱い説明書付属、購入時の段ボールで梱包予定。

■注意事項

・ペット及び喫煙者はおりません。

・撮影状況や光の当たり具合、ご覧になる環境

(PCのモニタやスマホの画面)などにより、

色合いが異なって見える場合があります。

中古品であることをご理解いただき、ご購入をお願いいたします。

送料に追加のある諸島部については、追加送料の御負担をお願いいたします。

商品の情報 ブランド ヌナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

