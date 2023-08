ご覧いただきありがとうございます。

即購入OK!

大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m

【商品名 】

BLACK 黒

【型 番 】

CECH-4300C

AVHD -ZRC7



【仕入先 】

古物商取得

リサイクルショップ

【内容物 】

写真のものが全てになります。

【状 態 】

無線でのWiFiが繋がりません、有線は試していません。

ゲームは問題なく出来ます。

ややキズや汚れがありますので画像をご確認ください。

動作確認済み

あくまでも中古商品の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。

・発送について

仕事の兼ね合いにより、木曜日、金曜日の発送になります。

水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。

商品コード:d@tg返-F

商品の情報 ブランド プレイステーション3 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK!大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m【商品名 】PS3 ps3 プレイステーション3 プレステ3BLACK 黒【型 番 】CECH-4300C【仕入先 】古物商取得 リサイクルショップ【内容物 】写真のものが全てになります。【状 態 】無線でのWiFiが繋がりません、有線は試していません。ゲームは問題なく出来ます。ややキズや汚れがありますので画像をご確認ください。動作確認済みあくまでも中古商品の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。・発送について仕事の兼ね合いにより、木曜日、金曜日の発送になります。水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。商品コード:d@tg返-F

