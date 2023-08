Supreme KAWS Chalk Logo 5-Panel

2021SS week6

MADE IN USA

カラー:NAVY ネイビー

サイズ:F フリー ※アジャスターで調整可

品質表示:綿100%

状態:未使用品。汚れやダメージはなく、問題なくお使い頂けます。

付属品:半タグ

□LB2101

21SS 2021 Spring/Summer boxlogo ボックスロゴ

シュプリーム カウズ 5パネル キャップ チョークボックスロゴ 帽子 野球帽

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

