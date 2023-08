ご覧頂きありがとうございます。

最終値下げしました。どんどん断捨離中! SONY 4K ビデオカメラ!



GoPro HERO10 BLACK

下記商品説明になりますが、ご不明な点があればお気軽にコメントをお願いします。

Gopro Hero8 ゴープロ アクセサリー カスタム カメラ2個



SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット

当商品は中古品です。

HC-VX980M ジャンク

8mmテープ (Video8/Hi8)対応のビデオカメラです。

HDR-HC1 ソニー ビデオ カメラ



JVC Everio R GZ-R400 防水 デジタルビデオカメラ

近年動作品が非常に少なくなってきております。この機会に是非購入のご検討を!

SONY HVR-Z5J HVR-MRC1 業務用HDV 中古



MAX CHDHZ-201-FW



鳳凰院 凶真さま専用

各部整備済みですので動作は全て問題ありません。

GOPRO MAX 360度カメラ+MaxGrip 三脚



go pro 6

安心してご使用頂けます。

mavic3pro Fly combo (DJI RC Proなど一部無し)



GoPro9 スキューバダイビングセット

テープ録画再生時の信号もオシロスコープにて点検済みです。

【美品】DJI POCKET 2 | Osmo カメラ【三脚もお付けします】



⭐️簡単編集でプロ級の本格的な仕上がりに♪⭐️4K/UHD⭐️高性能ビデオカメラ

外装に薄いスレ傷がありますが、動作には影響ありません。

大地様専用GoProゴープロHERO9 Black CHDHX-901-FW



【ウルタカ様専用】GoPro HERO11 CHDHX-111-FW

機器の詳細な仕様につきましてはメーカー様ホームページをご参照下さい。

DJI AIR 2S



gopro hero7 silver



Dji Pocket 2 Creator Combo

■レンズはソニービデオレンズ光学16倍ズームです。デジタルズームは超望遠32倍ズームが可能です。

Insta360 ONE X2 自撮り棒付き 360度カメラ



❤操作がしやすく初心者でも楽々簡単に使いこなせる♪❤高性能❣ビデオカメラ

■手ブレ補正も光学16倍全域で最大限に効果を発揮出来るので遠くからの撮影も問題無くこなせます。

RICOH THETA SC BEIGE



DJI Action2 Dual-Screen Combo(2年保証付)

■高性能映像処理エンジン搭載で、映像の高速処理は勿論、鮮やかな映像の撮影が可能です。

DJI Osmo Pocket 2



FIMI PALM 2

■8mmテープのデジタル化にもピッタリです。

★Goproと同じ驚異的な高画質❣水深40mまで撮影OK♪★4Kアクションカメラ

専用録画機に繋いで簡単に行えます。

GoPro MAX セット



美品 4K60P HC-X1500 Panasonic ハンドルユニット付き



DJI Pocket 2 DJI Pocket 2 Creative Combo

■付属品

HERO5 BLACK セット

・元箱

SONY HDR-CX670 白色

・バッテリー

きゃっぷ様 ソニーデジタルビデオカメラ HDR-CX470

・充電器

DJI OSMO POCKET (3軸ジンバル, 4Kカメラ)

・DCケーブル

FDR-AXP35 プロジェクター内蔵ビデオカメラ+コンデンサマイク

・AVケーブル

SONY ZV-1G

・リモコン

Sony アクションカム HDR-AZ1 + RM-LVR2V + 32GB

・ハンディカムステーション

Go Pro Hero5 Black

・フィルター外し

SONY HDR-CX370V(S)

・純正カメラポーチ

【ほぼ傷無し】GoPro HERO9 Black 動作確認済み

・ストラップx2

DJI Action 2 Dual Screenコンボ セット

・取扱説明書

【国内正規品】GoPro MAX本体 + 充電器3個

・冊子類

【カメラ美品】OLYMPUS TG-TRACKER



SONY HDR-MV1 ミュージックビデオレコーダー



中古 GoPro HERO 9 おまけつき



デジタルムービーカメラ SANYO Xacti DMX-CG9(K)

#ビデオカメラ

双眼鏡 カメラ付き

#8ミリビデオカメラ

SONY ソニ ー Handycam HDR-CX470 ブラック 黒

#ハンディカム

Panasonic HX-A1H-Kとオプション品

#キャノン

GoPro HERO5 SESSION 32GB SDカード付

#Canon

evergreeeen様専用 HERO11 Black + アクセサリーセット

#ソニー

業務用ビデオカメラPanasonic AG-HMC155 中古品

#SONY

GoPro HERO8 ほぼ未使用

#パナソニック

GoPro HERO 10 フルセット

#Panasonic

美品 Panasonic miniDVビデオカメラ NV-MX5000 ②

#ビクター

❁釣り名人様専用❁

#Victor

【美品】JVC ハイビジョン防水ビデオカメラ Everio GZ-B800

#JVC

HC-VX985M Panasonic 4K ハンディ ビデオカメラ ブラック

#フルハイビジョン

Insta360 one X2 360°カメラ

#ハイビジョン

miniDVのダビングに! SONY ビデオカメラ HDR-FX7

#SDカード

GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW microSD付

#メモリースティック

【商品名】 Insta360 ONE X2

#miniDV

美品 bmpcc4k ブラックマジック スモールリグセット

#ハードディスク

Go Pro HERO11 Black 新品未使用 5年保証付

#HDD

ビデオカメラ Canon ivis hf r62

#ダビング

HC-W590MS-T



Cano 70d + EF 18 - 55 Mm



美品 DJI OSMO Pocket 2 creator combo

S-330

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

