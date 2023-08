未開封

ねんどろいど

初音ミク

マジカルミライ 2018Ver.

1151

即購入⭕

未開封品

写真に載っている物が全てになります

目立った傷などありませんが

箱に細かいスリ傷等ある場合も

ございますのでご了承下さい

付属品、状態は写真で判断お願い致します

細かい状態はご質問下さい

発送等についてはプロフィールをご覧下さい

※※金土日祝日に購入されたものは、月曜日(祝日の場合は次の日の平日)配送させて頂きます。

お値下げ対応しておりません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

