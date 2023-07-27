人気TOP 断捨離くん様専用/ brown by 2 tacs / seed it ベスト

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2021年のs/sです。

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オリーブはリネン素材、

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ネイビーは60/40クロスのようなナイロン素材です。

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購入したものの着用機会が少なかったので出品します。

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カラー···オリーブ・ネイビー

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ブラウンバイツータックス 商品の状態 未使用に近い

閲覧ありがとうございます。brown by 2-tacs / seed it2021年のs/sです。オリーブはリネン素材、ネイビーは60/40クロスのようなナイロン素材です。購入したものの着用機会が少なかったので出品します。バラ売りも可能ですのでお気軽にコメントしてください。よろしくお願いします。カラー···オリーブ・ネイビー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ブラウンバイツータックス 商品の状態 未使用に近い

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