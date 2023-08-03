100 ％品質保証 当選品KREVA 直筆サイン入り生写真 ミュージシャン

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雑誌 ROCKIN'ON JAPANで当選した(1名限定品)KREVA(KICK THE CAN CREW)の直筆サイン入りの生写真です。封筒に入れたまま暗所にて保管していたため状態は良好です。#KREVA#KICKTHECANCREW#KTCC#FGCREW#キンプリ#kingandprince#サイン#ポラロイド#キャンペーン