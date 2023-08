【ネット限定】 アラビアのロレンス 60周年アニバーサリー・エディション4KUHDスチールブック 外国映画

【Amazon.co.jp限定】アラビアのロレンス 60周年アニバーサリー・エディション 4K ULTRA HD & ブルーレイセット スチールブック仕様(初回生産限定)[4K ULTRA HD + Blu-ray][Steelbook]

新品、未開封です。

購入しておりましたが、結局観ていなかったので断捨離出品します。

以下、紹介文です。

製作60周年記念!アカデミー賞作品賞を受賞した往年の名作が4K UHDの高画質で甦る!

新規特典映像も付いた豪華アニバーサリー・エディションで登場!

<UHD 1 枚目映像特典>(計 約1分)

◆未使用のプロローグ

◆・・・新規収録

※音声特典の収録はございません

<UHD 2 枚目映像特典>

※音声・映像特典の収録はございません

<ブルーレイ本編 映像特典>

●『アラビアのロレンス』の軌跡:ピクチャー・イン・グラフィック

※音声特典の収録はございません

※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『アラビアのロレンス』(BLU-12058)と同一内容・同仕様になります。

<ブルーレイ特典ディスク 映像特典>

●ピーター・オトゥール:『アラビアのロレンス』の思い出

●メイキング・ドキュメンタリー:「名作誕生秘話」

●未公開バルコニー・シーン

●マーティン・スコセッシ 「砂漠の魅力」を語る

●スティーブン・スピルバーグ 『アラビアのロレンス』を語る

●大自然と共に(2種)

●撮影の舞台裏(3種)

●フセイン国王のロケ地視察

●砂漠に魅せられて

●50周年を記念して

●インタビュー(3種)

●ニューヨークでのプレミア

●公開時の宣伝キャンペーン

●予告編(6種)

※音声特典の収録はございません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

