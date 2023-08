激安の ニューバランス　M992GR M992EB 25.5cm スニーカー

ニューバランス M992GR 25.5cm

2回短時間使用の美品

バイマで購入、このサイズは希少で状態の良いものは中々出品されないと思います

シューツリーは撮影用で付属しません

素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。

#ニューバランス #NB

m992

m1400

m2040

m990

m991

m992

mr993

m996

m997

m998

m999

m1300

m1400

m1500

m1530

m1700

m577

m575

mrl996

m576

m992gr

stussy

champion

the north face

ノースフェイス リュック

converse

ALL STAR J HI

オールスター

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

