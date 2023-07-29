人気の雑貨がズラリ！ ポメル様専用　　　　　　　k18リング リング

専用

Pt900 ハーフエタニティ ダイヤモンドリング 1.15カラット



バイカラーサファイア☆天然石リング／SV925 ／k18 オリジナルリング



K18 ダイヤ付 ペリドット ピンクトルマリン リング D:0.03ct

エテ

[新品同様]プラチナPt900天然ダイヤモンドリング 指輪日本製クロスデザイン

k18

CHANEL シャネル ゴールド リング 刻印有り 11号 箱付き



オニキスリング 9号

リング内刻印

最高品質. PT 950プラチナリング1.0 ctダイヤモンドリング 22

k18

4℃ / pt950 / アクセサリーリング / 9号

ete

✨現品限り✨K18ホワイトゴールド ツイスト ダイヤモンド リング 12号

サイズ約4号

K18(18金) 喜平リング 12面カットトリプル2.7g 10号 新品



✨美品✨ BVLGARI ビーゼロワンリング 18金/750刻印 11.3g



BLUE RIVER ブルーリバー K18PG ダイヤモンド付 リング 0.03

菱形の色とりどりのお石がかわいいです。

超大粒 1,973ct ファンシーグレーダイヤ プラチナリング

ピンキーリングとしてもいいと思います。

【美品】箱付きCHANEL バングル



れもん様専用♥②グリーン石リンク

自宅保管の中古品ですので神経質な方は購入しないでください。

高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪55



k18羽リング

簡易包装での発送になります。

PT900 天然ウォーターオパール＆天然ダイヤモンドリング 11号 鑑別書



【newデザイン】0.5ct モアサナイト ダイヤ リング K18PG

#エテ

ティファニー リング レガシー サファイヤ ダイヤ PT950 D9984

#ete

ete K10 YG レイヤード クラウン リング 9号

#k18

K18 プラチナpt900 リング ダイヤ0.05ct 15号 2.96 g

#ピンキーリング

AVALANCHE 指輪 17号

#アミュレット

agete フローライトリング K10 AutumnCollection2017

#エタニティー

サファイア プラチナ 11号 リング 鑑定書 新品仕上げ

材質···ゴールド

商品の情報 ブランド エテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用エテk18リング内刻印k18eteサイズ約4号菱形の色とりどりのお石がかわいいです。ピンキーリングとしてもいいと思います。自宅保管の中古品ですので神経質な方は購入しないでください。簡易包装での発送になります。#エテ#ete#k18#ピンキーリング#アミュレット#エタニティー材質···ゴールド

商品の情報 ブランド エテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

pt900 ダイヤモンドリング 12.33gアンティークリング 希少 GEORGE JENSEN 1915～19年代 530極美品！ティファニー インターロッキングリング Tiffany