最安価格 - W-BASE GET BAR HIGH UP パーツ

W-BASE - GET UP HIGH BAR

爆発的人気を誇ったW-BASEオリジナルライザーバー"BORN TO BE WIDE BAR"をベースに再考。

グラベルや今再燃してきたTRICKTRACKのシーンも想定し、よりライズの上がったバーを作りたいという思いでMARCO監修の元、型から作った完全オリジナルのバー"GET UP HIGH BAR"がついに完成しました。

今や主流となった太め、長めのライザーバーのルーツがMTBである以上、FIXED GEARでの使用をメインに考えて作られた物は少なく、その結果装着時の見た目もスマートな物が見つかりにくいのがシーンの現状でした。

今回作ったライザーバーはFIXEDGEARにフィットする形状をテーマに2.5インチライズで作成。

スペーサーを減らしたままの状態でBIKEの美しさを損なわずポジションアップが出来る事、攻め気味のアップスウィープと適度なバックスウィープでクイックな反応を得られ、尚且つ普段乗っている姿勢が前傾になりすぎず、しっかり走り込む際にはグッと力が入るギリギリの数字を目指して作りました。

-ライズアップする事のメリット例-

①乗り込んでいるライダーの皆さんは分かると思いますが、ライズアップする事で姿勢が楽になる分、視野に余裕が出ます。

忙しない交通状況の中走り回るストリートライダーには一瞬の判断が全て。余裕が生まれる事で安全性は増し、ストレスが軽減されるでしょう。

②ライズアップする事でフロントアップが容易になります。

街中での少しの段差をクリアする際やtracklocrossなどでシケインを飛び越える際などにも実感出来るはずです。

究極にシンプルで美しい、見た目と性能が伴ったFIXEDGEARをルーツに作成したハンドルバー。

もちろん、他の車種でも使用可能です。使ってみてもらえばその良さがわかって貰えるはず。

