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【 開梱 設置?無料 】 30's USA その他　ポポロンさんお取り置き (A)〜(D) 生地/糸

商品の説明

ポポロンさんお取り置き
チビチビキッチン別注　【シンクオブミー グレイッシュ】
A〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300
H45 引き揃え糸
yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500
62812
計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)
【アンティーク】本革職人ハンドメイドデザイン蕾オリジナル
計¥7700
リネン１００％麻生地【５ｍ✖生地巾】リネンドルチェのリネン生地（ＬＤ２５Ｂ）
リバティ　¥1500
pjc 新作限定　モノグラムクロッチくん　ミナペルホネン好きな方　生地はぎれ
ビンテージ黒花柄　¥900
kukuri1957様専用コーナー　布持ち込み　がま口ショルダーバック　3点
¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)
【定価以下】old sea ヨガマット　oldmountain
お支払い額¥10000
綿100％の播州織先染めハイコーマサテンツイルスレーキです112cm×50M
ベア刺繍2枚 ¥900
【T-419】手染め糸 ファンシーヤーン 素材糸 毛糸
¥10900(同梱−¥100)
Lemon Jelly Pool Merino DK 桜とチャイ4かせ
900×3セット　　¥2700
輸入リバティ　フィールドフラワーズ　ネオン　生地幅×約4.5メートル
計¥13500(同梱−¥300)
インドネシア チルボン バティック 生地 蒼菱紋 カーキ 青 伝統柄 型押 花柄
お支払い額　¥13200
リバティ　4メートル15センチ　アリスW
リバティアニマル　¥900
アートヤーン 手紡ぎ糸 毛糸(i-23
YUWAレトロ ¥900
26．ちりめん紫立波地紋宝尽くしに花柄長襦袢リメイク材料正絹
合計¥15000(割引−¥200)
リバティ　ファーガス　セット　入園・入学　ハグオーワー
お支払い額　¥14800
yu♡さま専用ページ

引越で沢山出品します！様専用♡ベビー袴

L58 裂きガーゼ 染めガーゼ ジャンクジャーナル素材

【 coo様専用 】 De rerum natura Ulysse 3種

⚠︎【denico様専用ページ】opalオパール毛糸詰め合わせ

H19 細めな引き揃え糸

リバティ まとめ売り♡タナローン ハギレ ベッツィ ミシェル シンクオブミー

黒の喪服夏冬一式

反物 光雅染　八掛付
ご覧頂き有り難う御座います。
お〜様専用☆リバティ生地使用☆ハムステッドサマーのギャザースカート
傷チェックは古いレア生地の為です。
スワトウ　ヴィンテージ　ハンカチ
裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。

◆レア◆クロスステッチ キット Teresa Wentzler-1

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

マリメッコ Pieni Siirtolapuutarha HWファブリック 2m

ミナペルホネンforest tileフォレストタイル 刺繍生地

ミナペルホネン タンバリン　ファブリック
ポポロンさんお取り置きA〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300 yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)計¥7700リバティ　¥1500ビンテージ黒花柄　¥900¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)お支払い額¥10000ベア刺繍2枚 ¥900¥10900(同梱−¥100) 900×3セット　　¥2700計¥13500(同梱−¥300)お支払い額　¥13200リバティアニマル　¥900YUWAレトロ ¥900合計¥15000(割引−¥200)お支払い額　¥14800ご覧頂き有り難う御座います。傷チェックは古いレア生地の為です。裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【 開梱 設置?無料 】 30's USA その他　ポポロンさんお取り置き (A)〜(D) 生地/糸

22分钟前

【 開梱 設置?無料 】 30's USA その他　ポポロンさんお取り置き (A)〜(D) 生地/糸

¥14,800 ¥12,580

(税込) 送料込み
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9c06a4

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