【 開梱 設置?無料 】 30's USA その他　ポポロンさんお取り置き (A)〜(D) 生地/糸

ポポロンさんお取り置き

チビチビキッチン別注 【シンクオブミー グレイッシュ】

A〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300

H45 引き揃え糸

yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500

62812

計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)

【アンティーク】本革職人ハンドメイドデザイン蕾オリジナル

計¥7700

リネン１００％麻生地【５ｍ✖生地巾】リネンドルチェのリネン生地（ＬＤ２５Ｂ）

リバティ ¥1500

pjc 新作限定 モノグラムクロッチくん ミナペルホネン好きな方 生地はぎれ

ビンテージ黒花柄 ¥900

kukuri1957様専用コーナー 布持ち込み がま口ショルダーバック 3点

¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)

【定価以下】old sea ヨガマット oldmountain

お支払い額¥10000

綿100％の播州織先染めハイコーマサテンツイルスレーキです112cm×50M

ベア刺繍2枚 ¥900

【T-419】手染め糸 ファンシーヤーン 素材糸 毛糸

¥10900(同梱−¥100)

Lemon Jelly Pool Merino DK 桜とチャイ4かせ

900×3セット ¥2700

輸入リバティ フィールドフラワーズ ネオン 生地幅×約4.5メートル

計¥13500(同梱−¥300)

インドネシア チルボン バティック 生地 蒼菱紋 カーキ 青 伝統柄 型押 花柄

お支払い額 ¥13200

リバティ 4メートル15センチ アリスW

リバティアニマル ¥900

アートヤーン 手紡ぎ糸 毛糸(i-23

YUWAレトロ ¥900

26．ちりめん紫立波地紋宝尽くしに花柄長襦袢リメイク材料正絹

合計¥15000(割引−¥200)

リバティ ファーガス セット 入園・入学 ハグオーワー

お支払い額 ¥14800

yu♡さま専用ページ



引越で沢山出品します！様専用♡ベビー袴



L58 裂きガーゼ 染めガーゼ ジャンクジャーナル素材



【 coo様専用 】 De rerum natura Ulysse 3種



⚠︎【denico様専用ページ】opalオパール毛糸詰め合わせ



H19 細めな引き揃え糸



リバティ まとめ売り♡タナローン ハギレ ベッツィ ミシェル シンクオブミー



黒の喪服夏冬一式



反物 光雅染 八掛付

ご覧頂き有り難う御座います。

お〜様専用☆リバティ生地使用☆ハムステッドサマーのギャザースカート

傷チェックは古いレア生地の為です。

スワトウ ヴィンテージ ハンカチ

裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ポポロンさんお取り置きA〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300 yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)計¥7700リバティ ¥1500ビンテージ黒花柄 ¥900¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)お支払い額¥10000ベア刺繍2枚 ¥900¥10900(同梱−¥100) 900×3セット ¥2700計¥13500(同梱−¥300)お支払い額 ¥13200リバティアニマル ¥900YUWAレトロ ¥900合計¥15000(割引−¥200)お支払い額 ¥14800ご覧頂き有り難う御座います。傷チェックは古いレア生地の為です。裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

◆レア◆クロスステッチ キット Teresa Wentzler-1マリメッコ Pieni Siirtolapuutarha HWファブリック 2mミナペルホネンforest tileフォレストタイル 刺繍生地ミナペルホネン タンバリン ファブリック