【 開梱 設置?無料 】 30's USA その他　ポポロンさんお取り置き (A)〜(D) 生地/糸

ポポロンさんお取り置き
チビチビキッチン別注 【シンクオブミー グレイッシュ】
A〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300
H45 引き揃え糸
yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500
62812
計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)
【アンティーク】本革職人ハンドメイドデザイン蕾オリジナル
計¥7700
リネン１００％麻生地【５ｍ✖生地巾】リネンドルチェのリネン生地（ＬＤ２５Ｂ）
リバティ ¥1500
pjc 新作限定 モノグラムクロッチくん ミナペルホネン好きな方 生地はぎれ
ビンテージ黒花柄 ¥900
kukuri1957様専用コーナー 布持ち込み がま口ショルダーバック 3点
¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)
【定価以下】old sea ヨガマット oldmountain
お支払い額¥10000
綿100％の播州織先染めハイコーマサテンツイルスレーキです112cm×50M
ベア刺繍2枚 ¥900
【T-419】手染め糸 ファンシーヤーン 素材糸 毛糸
¥10900(同梱−¥100)
Lemon Jelly Pool Merino DK 桜とチャイ4かせ
900×3セット ¥2700
輸入リバティ フィールドフラワーズ ネオン 生地幅×約4.5メートル
計¥13500(同梱−¥300)
インドネシア チルボン バティック 生地 蒼菱紋 カーキ 青 伝統柄 型押 花柄
お支払い額 ¥13200
リバティ 4メートル15センチ アリスW
リバティアニマル ¥900
アートヤーン 手紡ぎ糸 毛糸(i-23
YUWAレトロ ¥900
26．ちりめん紫立波地紋宝尽くしに花柄長襦袢リメイク材料正絹
合計¥15000(割引−¥200)
リバティ ファーガス セット 入園・入学 ハグオーワー
お支払い額 ¥14800
yu♡さま専用ページ
引越で沢山出品します！様専用♡ベビー袴
L58 裂きガーゼ 染めガーゼ ジャンクジャーナル素材
【 coo様専用 】 De rerum natura Ulysse 3種
⚠︎【denico様専用ページ】opalオパール毛糸詰め合わせ
H19 細めな引き揃え糸
リバティ まとめ売り♡タナローン ハギレ ベッツィ ミシェル シンクオブミー
黒の喪服夏冬一式
反物 光雅染 八掛付
ご覧頂き有り難う御座います。
お〜様専用☆リバティ生地使用☆ハムステッドサマーのギャザースカート
傷チェックは古いレア生地の為です。
スワトウ ヴィンテージ ハンカチ
裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。
◆レア◆クロスステッチ キット Teresa Wentzler-1
マリメッコ Pieni Siirtolapuutarha HWファブリック 2m
ミナペルホネンforest tileフォレストタイル 刺繍生地
ミナペルホネン タンバリン ファブリック
ポポロンさんお取り置きA〜D ¥3600(同梱−¥300) ¥3300 yuwa¥900×2 =¥1800(同梱割¥1500計¥4800+USA 30's ¥3000(同梱−¥100)計¥7700リバティ ¥1500ビンテージ黒花柄 ¥900¥7700+2400=¥10100(同梱−¥100)お支払い額¥10000ベア刺繍2枚 ¥900¥10900(同梱−¥100) 900×3セット ¥2700計¥13500(同梱−¥300)お支払い額 ¥13200リバティアニマル ¥900YUWAレトロ ¥900合計¥15000(割引−¥200)お支払い額 ¥14800ご覧頂き有り難う御座います。傷チェックは古いレア生地の為です。裏に印が付いています。気になされる方はお控え下さいね。