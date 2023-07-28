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※発送日は7月3日以降になりますのでご了承の上で購入をお願いします。
GUCCI グッチプラットフォームスニーカー(エース)
r様専用✨◾️NIKE◾️COURT VISION LO PREM BLACK ◾️
ご覧いただきありがとうございます。
【新品未使用】ナイキ x sacai ブレーザー LOW 26cm
アメリカのSNKRSで購入した正規品です(発送は日本から行います)。
【極レア】日本未入荷 CHUCK 70 CANVAS LTD HI CT70
converseコンバースCT70チャックテイラーブラック黒ローカットスニーカー
サイズ：26.5cm
タクシー ミッド aj1
SANGACIO サンガッチョ スニーカー＆キャップSET
新品未使用で、写真撮影のために開封した際に触れたのみです。試し履きもしていません。
NIKE DUNK HIGH RETRO WHITE/BLACK PANDA
SALE‼️【新品】DIADORA マルチカラー UK9
商品と付属品を箱に入れてお送りします。
AIR JORDAN1 MID
【30.0cm】NIKE AIR FORCE 1 WTR GTX PHANTOM
すり替え防止のため、返品返金はお断りさせていただきます。
ニューバランス990v5 グレー 26.0cm
VANS KNU SKOOL
ご不明点があればお答えしますので、コメントよろしくお願いいたします。
NIKE×AMBUSH dunk high deep royal
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
アディダス オリジナルス KANYE WEST YEEZY BOOST 350
BEAMS×mita sneakers×ASICSTIGER GEL LITEⅢ
極美品 SALOMON ADVANCED Xt-6 DSM 28cm
ナイキ 80s スノーワッフル 日本製 デッドストック SNOW WAFFLE
MR993 BK 27.5cm 2018年製 ブラック 992 EB GR GL
ニューバランス2002RHM
デッドストックプリムソールUSA製VANSバンズスウェードスニーカー
※発送日は7月3日以降になりますのでご了承の上で購入をお願いします。ご覧いただきありがとうございます。アメリカのSNKRSで購入した正規品です(発送は日本から行います)。サイズ：26.5cm新品未使用で、写真撮影のために開封した際に触れたのみです。試し履きもしていません。商品と付属品を箱に入れてお送りします。すり替え防止のため、返品返金はお断りさせていただきます。ご不明点があればお答えしますので、コメントよろしくお願いいたします。
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
公式の AMBUSH x NIKE AIR FORCE 1 新品未使用 26.5cm スニーカー
375
28分钟前
公式の AMBUSH x NIKE AIR FORCE 1 新品未使用 26.5cm スニーカー
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35,000
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19,950
(税込) 送料込み
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商品の情報
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靴
スニーカー
AMBUSH x NIKE AIR FORCE 1 新品未使用 26.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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1~3日で発送
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出品者
b04bf9a8224
1570
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コメント (10)
公式の AMBUSH x NIKE AIR FORCE 1 新品未使用 26.5cm スニーカー
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