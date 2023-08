【値引き交渉OK】

X-LARGE × Space Jam スタジャン

値引き交渉等コメントは返信致します。

お気軽にご相談ください。

【即購入OK】

コメントがある場合も

即購入の方を優先致します。

______________________________________________

○ブランド︎︎︎︎︎︎:

SUNTORY

○サイズ:

表記 ?(メンズM~L相当)

前身頃 約65㎝

後身頃 約63㎝

身幅 約63㎝

肩幅 約53㎝

袖丈 約58㎝

袖幅 約30㎝

○カラー:

紺 ネイビー

ベージュ オフホワイト

白 ホワイト

etc.

○状態

USED

※古着ですので着用感がございますが、目立つダメージや汚れはなくまだまだお使いいただける品です。

⚠︎人によって感じ方に差があるので、

気になる所やご不明点があればご購入前にお気軽にご質問ください。

○詳細:

背面と胸元の刺繍が印象的なサントリーボスのスタジャンです。

身幅,袖幅共に大きめなダボっとしたオーバーサイズなシルエットで着ていただけます。

メンズ、レディース問わずユニセックスに秋服、冬服、春服としてお使い頂けます。

#ビンテージ #ヴィンテージ #vintage

#古着 #古着男子 #古着女子 #ふるだん #ふるじょ

#skate #street

#刺繍 #個性的 #レトロ

#ワンポイント

#スタジャン #スタジアムジャンパー #アワードジャケット #ブルゾン

#bosscoffe #コーヒー #レア物

#ジャケット #PUレザー

#懸賞品

#suntory

#アウター #ジャケット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

