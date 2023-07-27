世界有名な ◆高速◆VAIO VJP132◆i7-5500U◆メモリ8GB◆SSD128GB ノートPC

|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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24分钟前
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◆高速◆VAIO VJP132◆i7-5500U◆メモリ8GB◆SSD128GB | フリマアプリ ラクマ
◇高速◇VAIO VJP132◇ i7-5500U◇8GB◇SSD128GB | www.proesmin.com
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枚数限定 新品高速SSD/ VAIOノートパソコン/core i7/メモリ8GB/フルHD
SONY VAIO Pro PA VJPA11C13N (現品撮影) メモリ8GB SSD256GB Windows10-Pro コアi5-8200Y(1.30GHz)搭載 WEBカメラ バックライト付きキーボード Bluetooth 無線LAN WPS Office付き FHD液晶12.5型
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