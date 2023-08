------------------------------------------

✔︎ブランド champion reverse weave

✔︎サイズ

表記サイズ Lサイズ

着丈 68.5

肩幅 48

身幅 55

袖丈 64

※平置き測定。

ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。

✔︎柄 無地

✔︎素材 綿90 ポリエステル10

✔︎カテゴリ メンズ トップス 長袖

✔︎コンディション

色褪せ等の使用感、袖に傷があります。

✔︎memo

1990年代チャンピオンのリバースウィーブ 、やわらかい着心地、肉厚さ、伸縮製にも優れた1着です。

古着好きには外せないmade in USA。

ビッグサイズ 、 ビッグシルエット がトレンドの今メンズ レディース問わずユニセックスで着用頂けます。

古着(ビンテージ )は加工では出せない、

やつれ・色落ち・雰囲気など個性が魅力の一点ものなので、

人とは被らないオリジナルコーデを楽しめます。

気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

自己紹介に【 注 意 事 項 】を記載しておりますので

必ずお読みになってからご購入をお願いします。

気になることがありましたらお気軽にご質問下さい。

24時間 即購入・コメントOKです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

