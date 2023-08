充実の品 M992 TN 27.5cm 2019年製 タン 993 990 GR EB スニーカー

商品名: New Balance ニューバランス

M992 TN

カラー:タン

サイズ:US9.5/27.5cm

2019年製

所々にやや汚れや傷が見られますが、まだまだ十分に楽しんで頂けるレベルです

アウトソールの減りもほとんどなく、永く履いて頂けます

2019年製のため、加水分解も全く心配ありません

新品では高額になるので、中古でガンガンM992を楽しみたい方には良いと思います

グレーは履いている方も多いので、希少なタンはいかがでしょうか

素人保管の商品ですので、神経質な方の入札はご遠慮下さい。

商品は、スニーカーのみで箱はございません、簡易梱包で発送致します

値下げはご遠慮ください

ニューバランス 993 992 990 1500 991V1 V2 V3 VS EB GR

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

