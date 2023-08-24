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充実の品 M992 TN 27.5cm 2019年製 タン 993 990 GR EB スニーカー

商品の説明

商品名: New Balance ニューバランス
希少Reebok × KENZO MINAMI ポンプフューリー
M992 TN
adidas YeezyBoost350V2 sesami 29cm
カラー:タン
JORDAN 1 HIGH リベリオネア
サイズ:US9.5/27.5cm
AIR JORDAN 2 wing it
2019年製
Reebok CL Legacy x A$AP NAST

JORDAN1 Black and Smoke Grey

新品　ニューバランス　thisisneverthat ML2002 RN
所々にやや汚れや傷が見られますが、まだまだ十分に楽しんで頂けるレベルです
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アウトソールの減りもほとんどなく、永く履いて頂けます
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2019年製のため、加水分解も全く心配ありません
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新品では高額になるので、中古でガンガンM992を楽しみたい方には良いと思います
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素人保管の商品ですので、神経質な方の入札はご遠慮下さい。
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商品は、スニーカーのみで箱はございません、簡易梱包で発送致します
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ニューバランス 993 992 990 1500 991V1 V2 V3 VS EB GR

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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品名: New Balance ニューバランスM992 TNカラー:タンサイズ:US9.5/27.5cm 2019年製所々にやや汚れや傷が見られますが、まだまだ十分に楽しんで頂けるレベルですアウトソールの減りもほとんどなく、永く履いて頂けます2019年製のため、加水分解も全く心配ありません 新品では高額になるので、中古でガンガンM992を楽しみたい方には良いと思いますグレーは履いている方も多いので、希少なタンはいかがでしょうか 素人保管の商品ですので、神経質な方の入札はご遠慮下さい。商品は、スニーカーのみで箱はございません、簡易梱包で発送致します値下げはご遠慮ください ニューバランス 993 992 990 1500 991V1 V2 V3 VS EB GR

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態目立った傷や汚れなし

充実の品 M992 TN 27.5cm 2019年製 タン 993 990 GR EB スニーカー

6分钟前

充実の品 M992 TN 27.5cm 2019年製 タン 993 990 GR EB スニーカー

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