【あすつく】 エムアンドエム　Tシャツ M&M キムタク インスタ さんタク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品情報】
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木村拓哉さんがこちらの極似デザインのTシャツを着用されておりました。木村さん着用の同デザインはブランド初期のもので入手困難です★サーマルや、Ｔシャツ、ジャケットに至るまでプライベートシーンでの着用が頻繁にあるブランドです
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【サイズ】L 着丈72,身幅55,袖丈22
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【カラー】WHITE / ホワイト / 白色系
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【型番・品番】22-MT-008
【希少デザイン】カタリスト 両面ロゴプリント インサイドアウトTシャツ XL
【商品状態】
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タグ付きの未使用品です★
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一度も着用しておりませんが自宅保管の為完品ではないことをご理解ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エムアンドエム
|商品の状態
|新品、未使用
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【商品情報】M&M CUSTOM PERFORMANCE M&M PRINT S/S TEEエムアンドアムカスタムパフォーマンスTシャツ◆超希少◆未使用品◆国内正規◆木村拓哉さんがこちらの極似デザインのTシャツを着用されておりました。木村さん着用の同デザインはブランド初期のもので入手困難です★サーマルや、Ｔシャツ、ジャケットに至るまでプライベートシーンでの着用が頻繁にあるブランドです【サイズ】L 着丈72,身幅55,袖丈22【カラー】WHITE / ホワイト / 白色系【型番・品番】22-MT-008【商品状態】タグ付きの未使用品です★一度も着用しておりませんが自宅保管の為完品ではないことをご理解ください。MINEDENIMマインデニムWIND AND SEAGOD SELECTION SAINT LAURENTCELINEsubcultureサブカルチャーTMTロンハーマン木村拓哉野口強キムタク着ratsdamasurfboardsloveearartテンダーロインTENDERLOINウィンダンシーwind and seam&mRATSラッツテンダーロイン WACKO MARIAワコマリアポークチョップsupremesupreme boxlogoシュプリームneighborhoodネイバーフッドtenderloinゴッド セレクション トリプルエックスchallenger チャレンジャーF-LAGSTUF-F porkchop ポークチョップHYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーマジカルデザインMAGICALDESIGN 私物 TMTティーエムティーVANSGYAOさんタクバンズ HONEYFITZハニーフィッツ木村さーんtenderloin真木蔵人
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
|エムアンドエム
|商品の状態
|新品、未使用