カラー...CAR(キャンディアップルレッド)

シリーズ... Squier Affinity

タイプ...ストラトキャスタータイプ

ボディタイプ...ソリッド

はじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。この点ご了承ください。

他サイトでも出品中の為ご購入の際は一声かけこちらからの返信をお待ちください。こちらからの返答(在庫確認)を待たずに購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合があります。

よくある現状品わたしではありません。

何年も置いておいたギターは確実にネックが反って調整が必用になります。これらのメンテナンスは楽器屋さんで行えますが5000-10000円ほどかかります。

このギターは、ちゃんと弦を新品に替え、メンテナンスしてあります。安心してご購入ください.。

オマケとして、純正ソフトケース(使用感ほころびあり別途購入した物)、ギターシールドケーブル(5m)、コルグのオートチューナー(コピー取説 電池付き)、ギターストラップ(新品)、ピック3枚(新品)、ストリングワインダー ピン抜き ラインカッターなど一緒になったマルチツール(新品)などお付けします。

オマケだけで新品で購入すると5-7000円以上はすると思います。

初心者の方にも弾きやすく最適です!

Fender 傘下のブランド スクワイアのストラトキャスター シリーズ名 Affinity になります。

人気があるキャンディアップルレッドカラーです。ステージ映えして派手すぎないとても趣きのある深見のあるワインレッドのような色です。

バックパネル欠品。

指板に擦れがあります。

ボディーサイド部分に塗装ハゲが幾つかあタッチアップされています。(写真7 8でご確認ください)

ガンガン使える普通のプレイヤーズコンディションとお考えください。

致命的なもの演奏に支障を来す大きなキズ、汚れはありません。勿論電気系統もガリもなく問題ありません。

弦を新品に換え、ネック調整など初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます。(チューニングはご自身でおねがいします)

【ネックコンディション】良好

【トラスロッド】両方向に余裕

【フレット残り】7割程度

【12F上の弦高】6弦側:約1,7mmほど

【重さ】3,3Kg

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド フェンダー 商品の状態 傷や汚れあり

