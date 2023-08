Doublet ダブレット

2022SS シルク45%

転写プリントデニム Sサイズ

doublet PHOTO PRINT PANTS BLACK

22SS35PT169

定価 39000円+税10%(税込 42900円)

破けては直して、自分でカスタムしてアレンジして。 愛着を持って着て、DIY精神から生まれたその人だけのデザイン。 一からデザインして作ろうと思っても、 その本物のリアリティに敵うデザインをするのは不可能だと思っています。 その唯一無二の格好良さをシェアできたら、 と思い作成されたトロンプルイユのパンツ。 蛾が抜け出した後の繭から紡ぎとった、 精製しないままのローシルクを緯糸に使用することにより、絹の柔らかさがありながらネップ感などのカジュアル感を兼ね備えた、オリジナルのシルクデニム生地に、パーツごとにプリントを施し、 デニム生地にデニムのプリントをした、 doubletなりのやり方の騙し絵のパンツです。

普遍的なスリムストレートシルエット。5ポケット。ボタンフライ。レザーパッチ。

サイズ=S

ウエスト39cm

股上32cm

ワタリ28cm

股下72cm

裾幅19cm

総丈103cm

状態ランク 【9/10】

特に目立つダメージも無く、

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

