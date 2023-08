セオリー ジレ

定価4万以上だったかと思います。

サイズ2

丈約75センチ

表地:麻100%

裏地:キュプラ100%

メランジ調のリネンクレープ素材。

白黒の麻糸をツイストしたメランジ調。オーバーシルエットでメンズライクなシルエットで前開き具合により絶妙なフェミニティを引き出しています。

ボタンがないタイプのジレです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

