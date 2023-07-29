豪華で新しい カルヴェン　バッグ ショルダーバッグ

カルヴェンの花柄バッグです。

あ様 専用 GIVENCHY ジバンシィ ジバンシーミニ ポシェット



ほぼ未使用 オールドグッチ シェリーライン レザー ショルダーバッグ ポシェット



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風間ゆみえさんが持っているバッグと同じものです。

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数回使用

正規品 未使用 リバティ ミニ ショルダー バッグ 【TSK12206】



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ZANELLATO ポスティーノ ザネラート ベイビー 焦茶

ショルダーバッグですが写真の様に二重にして肩掛けもできます。

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CELINE/クラシックボックス/黒

出品に迷いがあるためお値下げ不可となります。

CELINE セリーヌ サングル バケットスモール ブラック



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宜しくお願いします。

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商品の情報 ブランド エディットフォールル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カルヴェンの花柄バッグです。風間ゆみえさんが持っているバッグと同じものです。数回使用ショルダーバッグですが写真の様に二重にして肩掛けもできます。出品に迷いがあるためお値下げ不可となります。宜しくお願いします。#カルヴェン#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#ポシェット#ライラヴィンテージ#ユナイテッドアローズ#BEAMS#IENA#マルティニーク#風間ゆみえ#梨花#メゾンドリーファー#ヴィンテージ#ロキエ#CLANE#ENFOLD#roku#ZARA#chloe#ポール&ジョー#松田未来#カレンソロジー#beldad#エディットフォールル#epine

商品の情報 ブランド エディットフォールル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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