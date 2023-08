激安通販 MIKIMOTO パール ダイヤリング K18YG ベビーアコヤ E0177 リング

■ MIKIMOTO ミキモト パール ダイヤリング 13号 K18YG ベビーアコヤ E0177

■ コンディション:SAランク

表面:新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です。

■ サイズ 13号 リング幅 約0.8mm~1.8mm

■ 素材 K18イエローゴールド×ダイヤモンド×アコヤパール 直径約3.7mm

■ 重量 約1.6g

■ 付属 社外箱

■ 本物鑑定済

■ 管理番号E0177

出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。

▼出品しております商品の購入先

・正規店

・買取品

・AACD日本流通自主管理協会

・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

▼古物営業法表記 東京都公安委員会 許可

番号:第305491906184号

▼付属品

説明文や画像にあるものが全てです。

「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意した

ジュエリーボックスにいれて配送いたします。

※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。

▼配送

ヤマト運輸より発送を致します。

発送完了後に伝票番号をお送り致します。

商品の情報 ブランド ミキモト 商品の状態 未使用に近い

