【ネット限定】 END 【サイン付き】THE IS 【ネットラップ】 NIGH 邦楽

ご覧いただきありがとうございます。

プロフィールを熟読の上ご購入ください。

作品:THE END IS NIGH / y t r×Ginryu

y t r、Ginryuのサイン付きです。

【収録曲】

01 律法

02 Sixth Sense Sect

03 日日是好日

04 absoluteness

05 幕間の物語

06 Grand Order

07 過越

08 THE END IS NIGH

09 ディエス・イレ

【その他】

・CDは基本、取り込み後保管してますので再生可能かつ、汚れや傷などありません。

・質問、写真の追加等気軽にお声かけください。

・値下げ交渉は場合によっては可能です。

・専用ページの作成承っています。

・送料は出品者負担です。

・何度も購入して頂いた方には値下げやおまけ追加等させて頂きます。

【関連ワード】

ネットラップ ニコラップ 日本語ラップ ラップ hiphop レア盤 魂音泉 らっぷびと 電波少女 トップハムハット狂 BOOGEY VOXX FAKE TYPE. 歌い手 東方Project 東方アレンジ インディーズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

