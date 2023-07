【メーカー直送】 ORIGINAL TAKIMAKI ORGANIC ORANGE / APRON エプロン

滝沢眞規子オリジナルエプロンの素材は、希少性の高いオーガニックリネン。農薬を用いずに栽培されたオーガニックリネンは、自然で優しい風合いが魅力。

デザインは、スッキリとしたシンプルなシルエットにストライプのプリントをあしらったストラップがデザインポイントに。エプロンはワンサイズですが、ストラップの長さが調整できるので、どんな体型にもフィットします。

また、エプロンの裁断ロス生地を減らすため、取都合を考えてキッチンクロスを作りました。自然な風合いが気持ち良いキッチンクロスは、使い込めば柔らかく肌触りの良い質感に。エプロンと同じオーガニックリネンのキッチンクロスが一枚セットに付いてきます。

<本体>

TAKIMAKI ORIGINAL ORGANIC APRON / ORANGE

オーガニックリネン100%

<テープ>

コットン100%

Dimensions

幅90cm

丈94cm

胸幅28cm

カラー···オレンジ

洗濯して試着程度の使用。

あくまで自宅保管の旨ご理解の上ご購入宜しくお願いします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

滝沢眞規子オリジナルエプロンの素材は、希少性の高いオーガニックリネン。農薬を用いずに栽培されたオーガニックリネンは、自然で優しい風合いが魅力。デザインは、スッキリとしたシンプルなシルエットにストライプのプリントをあしらったストラップがデザインポイントに。エプロンはワンサイズですが、ストラップの長さが調整できるので、どんな体型にもフィットします。また、エプロンの裁断ロス生地を減らすため、取都合を考えてキッチンクロスを作りました。自然な風合いが気持ち良いキッチンクロスは、使い込めば柔らかく肌触りの良い質感に。エプロンと同じオーガニックリネンのキッチンクロスが一枚セットに付いてきます。<本体>オーガニックリネン100%<テープ>コットン100%Dimensions幅90cm丈94cm胸幅28cmカラー···オレンジ洗濯して試着程度の使用。あくまで自宅保管の旨ご理解の上ご購入宜しくお願いします。

