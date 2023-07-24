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【メーカー直送】 ORIGINAL TAKIMAKI ORGANIC ORANGE / APRON エプロン

商品の説明

滝沢眞規子オリジナルエプロンの素材は、希少性の高いオーガニックリネン。農薬を用いずに栽培されたオーガニックリネンは、自然で優しい風合いが魅力。
ご検討中♪エプロン

【あおぞら様確認用】
デザインは、スッキリとしたシンプルなシルエットにストライプのプリントをあしらったストラップがデザインポイントに。エプロンはワンサイズですが、ストラップの長さが調整できるので、どんな体型にもフィットします。
【新品】辻希美　parsley home 新色パープルエプロン

【匿名配送】フェイラー　エプロン　ミュルミュール
また、エプロンの裁断ロス生地を減らすため、取都合を考えてキッチンクロスを作りました。自然な風合いが気持ち良いキッチンクロスは、使い込めば柔らかく肌触りの良い質感に。エプロンと同じオーガニックリネンのキッチンクロスが一枚セットに付いてきます。
超希少　ワーク　ヴィンテージ　貴重　エプロン　ワークエプロン　ユーロ　US 古着

新作 マタノアツコ　エプロン 4
＜本体＞
ご専用です^_^

TAKIMAKI ORIGINAL ORGANIC APRON / ORANGE
オーガニックリネン100%
ご検討中♪エプロン

【あおぞら様確認用】
＜テープ＞
【新品】辻希美　parsley home 新色パープルエプロン

【匿名配送】フェイラー　エプロン　ミュルミュール
コットン100%
超希少　ワーク　ヴィンテージ　貴重　エプロン　ワークエプロン　ユーロ　US 古着

新作 マタノアツコ　エプロン 4

ご専用です^_^
Dimensions
TAKIMAKI ORIGINAL ORGANIC APRON / ORANGE

ご検討中♪エプロン
幅90cm
【あおぞら様確認用】

【新品】辻希美　parsley home 新色パープルエプロン
丈94cm
【匿名配送】フェイラー　エプロン　ミュルミュール

超希少　ワーク　ヴィンテージ　貴重　エプロン　ワークエプロン　ユーロ　US 古着
胸幅28cm
新作 マタノアツコ　エプロン 4

ご専用です^_^

TAKIMAKI ORIGINAL ORGANIC APRON / ORANGE
カラー···オレンジ
ご検討中♪エプロン

【あおぞら様確認用】

【新品】辻希美　parsley home 新色パープルエプロン
洗濯して試着程度の使用。
【匿名配送】フェイラー　エプロン　ミュルミュール
あくまで自宅保管の旨ご理解の上ご購入宜しくお願いします。

超希少　ワーク　ヴィンテージ　貴重　エプロン　ワークエプロン　ユーロ　US 古着

商品の情報

商品の状態未使用に近い

新作 マタノアツコ　エプロン 4

ご専用です^_^

TAKIMAKI ORIGINAL ORGANIC APRON / ORANGE

ご検討中♪エプロン
滝沢眞規子オリジナルエプロンの素材は、希少性の高いオーガニックリネン。農薬を用いずに栽培されたオーガニックリネンは、自然で優しい風合いが魅力。デザインは、スッキリとしたシンプルなシルエットにストライプのプリントをあしらったストラップがデザインポイントに。エプロンはワンサイズですが、ストラップの長さが調整できるので、どんな体型にもフィットします。また、エプロンの裁断ロス生地を減らすため、取都合を考えてキッチンクロスを作りました。自然な風合いが気持ち良いキッチンクロスは、使い込めば柔らかく肌触りの良い質感に。エプロンと同じオーガニックリネンのキッチンクロスが一枚セットに付いてきます。＜本体＞オーガニックリネン100%＜テープ＞コットン100%Dimensions幅90cm丈94cm胸幅28cmカラー···オレンジ洗濯して試着程度の使用。あくまで自宅保管の旨ご理解の上ご購入宜しくお願いします。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【メーカー直送】 ORIGINAL TAKIMAKI ORGANIC ORANGE / APRON エプロン

29分钟前

【メーカー直送】 ORIGINAL TAKIMAKI ORGANIC ORANGE / APRON エプロン

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