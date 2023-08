定価14300円完売品‼️

正規店購入の新品未使用

23.5㎝

ウォッシュドデニムを用いたとてもオシャレなジョーダンです‼️

パンツのデニムと同様に、色落ちなど楽しんで頂けると思います‼️

箱、タグもついておりますので、プレゼントにもオススメです‼️

※ウォッシュド加工でございますので、一足、一足細かなお色の違いはございますので、ご理解お願い致します。

(注)こちらの商品は正規販売店から購入した、完全に本物の商品でございます。

コピー商品の販売は法律に反しますので、そのような事は絶対にございません。

ICEマン

※他にもNIKEスニーカーを150足以上出品しております‼️

出品者の鬼太郎のアイコンのところを押して頂けると全商品をご覧頂けます

#NIKE #ナイキ #エアマックス95 #エアマックス90 #エアフォース1 #エアジョーダン #ダンク #レブロン #ヴェイパー #air #DUNK #dunk

エアマックス95 エアマックス90 エアフォース1 エアジョーダン ダンク レブロン ヴェイパー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

