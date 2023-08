2022人気No.1の VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量！ ノートPC

#タカPC

フォロー割始めました!

1000円引き可能です。

☘送料無料!!✨

このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。

14型ディスプレイ搭載にも関わらず、モバイルノートPCとしてもトップクラスとなる約999g*の超軽量ボディを実現していますので出先でのご利用が多い方におすすめです!

Wi-Fi、カメラ搭載で仕事にプライベートに大活躍!

初期設定済み!即稼働!

本体クリーニング、消毒済み!

SSDは新品の512GBに増設してあります!

しかも最速規格のM.2 NVMe規格です!

◆スペック◆

#タカPCフォロー割始めました!1000円引き可能です。☘送料無料!!✨このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。14型ディスプレイ搭載にも関わらず、モバイルノートPCとしてもトップクラスとなる約999g*の超軽量ボディを実現していますので出先でのご利用が多い方におすすめです!Wi-Fi、カメラ搭載で仕事にプライベートに大活躍!初期設定済み!即稼働! 本体クリーニング、消毒済み!SSDは新品の512GBに増設してあります!しかも最速規格のM.2 NVMe規格です!◆スペック◆【OS】Windows11 PRO【CPU】intel Core i5【ストレージ】SSD512GB (新品)【RAM】8GB 【付属品 】AC電源アダプター ◆チェック項目◆無線LAN(Wi-Fi) OKSDカード 読み込み OK スピーカー OK Webカメラ OK USB(typeA) OK バッテリー充電・起動 OKゴム足 OKキー操作(英数字) OK ◆状態◆本体は擦れ傷が天板の縁に見受けれますがそれ以外は軽度の使用感のみで全体的コンディションは良好です。ディスプレイも発色はよく明るく綺麗です。動作も良好!起動も早く動作も機敏な一台です!◆インストール済ソフト◆ 【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome 【スマホ連動】iTunes 【SNS】インスタグラム、Twitter【コミュニケーション】LINE、Skype☆はがき作家☆年賀状作成に必須な便利ソフトです!☆YOUTUBE☆アプリ版ですので動きがサクサクです!☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます!【保証】当方の出品している中古パソコンは1カ月の保証期間を設けております。修理技術者として品質には自信がありますので、ご安心してご検討下さい。他にもノートPC出品しております。よろしければご覧ください。#タカPC

東芝 Dynabook 中古パソコン⭐️i5/8GB/SSD 512GBASUS chromebook CX1101CMモバイルギア for DoCoMoFUJITSU LIFEBOOK AH53/H windows10Lenovo モバイルノートPCMacBookAir M1 《美品》セール品【SSD換装済み】NEC ノートPC LM750 i7 高性能VAIO SONY ノートパソコン Corei3 SSD500GB 設定済み