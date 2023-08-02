2022人気No.1の VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量！ ノートPC

|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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57分钟前
392c5
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日本仕様正規品 VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量
SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)
Wi-Fi6 顔認証 フルHD VAIO Pro PG VJPG13C11N 第10世代 Core i5 1035G1 M.2SSD256G メモリ8G Webカメラ USBType-C Windows11
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