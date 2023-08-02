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2022人気No.1の VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量！ ノートPC

商品の説明

#タカPC
Core i5 1035G1 SSD IPS液晶フルHD Office オフィス

美品富士通ノートパソコン/SSD/i7/8GB/カメラ/Win11
フォロー割始めました！
新型Windows11❕ NEC ノートパソコン WiFi すぐに使えます!
１０００円引き可能です。
❤7世代目★極上＆薄型★爆速LAVIE★大容量1TB★カメラ★高年式★即使用★極

LIFEBOOK AH77/K 型名 FMVA77KB Corei7
☘送料無料！！✨
NEC 白 ノートパソコン

A15【Core i7】SSD512GB✨メモリ8GB✨ブルーレイ✨タッチパネル
このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。
【動作確認済】MacBook Air (13-inch, Mid 2013)
14型ディスプレイ搭載にも関わらず、モバイルノートPCとしてもトップクラスとなる約999g*の超軽量ボディを実現していますので出先でのご利用が多い方におすすめです！
Core i5 第7世代 SSD512GB NEC ノートパソコン

2020 M1 MacBook Air [整備済製品] 16GB 1TB
Wi-Fi、カメラ搭載で仕事にプライベートに大活躍！
【ジャンク】mac book pro m1 メモリ16GB SSD512GB
初期設定済み！即稼働！
HP Spectre x360 14-ea0047TU ハイパフォーマンスモデル
本体クリーニング、消毒済み！
☆ohisuノートパソコン☆美品 直ぐ使えます☆
SSDは新品の512GBに増設してあります！
DELL INSPIRON 13-5378 タッチパネル式 顔認証
しかも最速規格のM.2　NVMe規格です！
【美品】東芝 dynabook BX/77UW 充電器付属

ASUS K53E 8GB SSD 256GB Win11 OF2021

MacBook Pro 15-inch 2017 16GB SSD512GB
◆スペック◆
LIFEBOOK A748◆i3-8130U/SSD 256G/8G/DVDRW
【OS】Windows11　PRO
MacBook air 13.3インチ　2017年モデル
【CPU】intel Core i5
MacBook Air M1 13型
【ストレージ】SSD512GB (新品)
日向様専用
【RAM】8GB
☆週末値下げ中☆ゲーミングノートパソコン HP Victus16
【付属品 】AC電源アダプター
★爆速起動★極上赤★6世代目★CORE★新品SSD★メモリ8G★ブルーレイ★最強

616）Lenovo ThinkPad X1 Carbon i7-6600U
◆チェック項目◆
次世代Windows11 ノートパソコン DELL Webカメラ リモートワーク
無線LAN（Wi-Fi） OK
ノートパソコン 第8世代 i7 Windows11 オフィス付 SSD VAIO
SDカード 読み込み OK
釣り師さん専用品。11セット
スピーカー OK
Precision M4800 i7/UHD/MEM16G/SSD512G
Webカメラ OK
Apple MacBook Air 13inch 2017
USB（typeA） OK
Apple MacBook Air Core i7 ノートパソコン （K18）
バッテリー充電・起動 OK
美品 第6世代Core i7 T75/UB 大容量メモリー&SHDD
ゴム足 OK
Thinkpad X1 Carbon 2017 LTEあり
キー操作（英数字） OK
カメラ付きバイオ★Bluetooth搭載でWindows11のノートパソコン

B-31【VAIO♡大容量/Blu-ray】初心者◎すぐ使えるノートパソコン
◆状態◆
VAIO VJPG11 Core i5 SSD 値引不可
本体は擦れ傷が天板の縁に見受けれますがそれ以外は軽度の使用感のみで全体的コンディションは良好です。
VAIO SX12 (ビジネスモデル) (VJPJ13C12N)
ディスプレイも発色はよく明るく綺麗です。
Laptop Lenovo i5/i3 両方のラップトップを一緒に販売します。
動作も良好！起動も早く動作も機敏な一台です！
東芝 dynabook T653/68JWD 第3世代i7&SSD搭載ノートPC

VPCEE47FJ
◆インストール済ソフト◆
【高コスパゲーミングPC❗️】GALLERIA GCL2060RGF-T
【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome
富士通 爆速SSD512GB Windows11 Core i5 8GB
【スマホ連動】iTunes
MacBook Air 2018 ピンクゴールド
【SNS】インスタグラム、Twitter
❤️ 【純正】❤️ マイクロソフトサーフェス プロ 7 ☆ カバー キーボード
【コミュニケーション】LINE、Skype
Apple MacBook Pro 14インチ スペースグレイ
☆はがき作家☆
GIGABITE Sabre17 ゲーミングノートパソコン
年賀状作成に必須な便利ソフトです！
人気ピアノホワイト⭐️ウルトラブック⭐️オンライン授業&在宅テレワーク ネットDVD

★本日最終値下 Dell Latitude 第11世代 Core i5★
☆YOUTUBE☆
LIFE BOOK 富士通 AH42/H ライフブック ノートパソコン
アプリ版ですので動きがサクサクです！
大容量750GB✨すぐに使えるノートパソコン✨大人気レッド✨Blu-ray✨e8

未開封保証品MSIノートパソコンPRESTIGE14-A11SC-093JP
☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆
NEC Core i7-4700MQ メモリ16G Office付き 正常動作品
インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます！
NEC lavie GN13S 第8世代 i5 フルHD SSD

MacBook Pro 16インチ 2021 シルバー M1Max 32GB

【美品】NEC LaVieノートパソコン/カメラ付き/1TB/ブルーレイ
【保証】
上品な黒✨　東芝　HDD640GB　Wi-Fi　ブルーレイ　ノートパソコン
当方の出品している中古パソコンは1カ月の保証期間を設けております。修理技術者として品質には自信がありますので、ご安心してご検討下さい。
VAIOノートパソコン/ブラック/SSD/WIN10

MacBook Air (13-inch, Mid 2013) 256GB
他にもノートPC出品しております。
HP Zbook17 i7 16GB SSD256 NVIDIAQuadro
よろしければご覧ください。
Apple Macbook Air M1 16GB SSD 512GB

VH-5　i5-8200Y/８ｇ/２５６ｇ
#タカPC

東芝 Dynabook 中古パソコン⭐️i5/8GB/SSD 512GB

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

ASUS chromebook CX1101CM

モバイルギア for DoCoMo

FUJITSU LIFEBOOK AH53/H windows10

Lenovo モバイルノートPC

MacBookAir M1 《美品》セール品

【SSD換装済み】NEC ノートPC LM750 i7 高性能

VAIO SONY ノートパソコン Corei3 SSD500GB 設定済み
#タカPCフォロー割始めました！１０００円引き可能です。☘送料無料！！✨このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。14型ディスプレイ搭載にも関わらず、モバイルノートPCとしてもトップクラスとなる約999g*の超軽量ボディを実現していますので出先でのご利用が多い方におすすめです！Wi-Fi、カメラ搭載で仕事にプライベートに大活躍！初期設定済み！即稼働！ 本体クリーニング、消毒済み！SSDは新品の512GBに増設してあります！しかも最速規格のM.2　NVMe規格です！◆スペック◆【OS】Windows11　PRO【CPU】intel Core i5【ストレージ】SSD512GB (新品)【RAM】8GB 【付属品 】AC電源アダプター ◆チェック項目◆無線LAN（Wi-Fi） OKSDカード 読み込み OK スピーカー OK Webカメラ OK USB（typeA） OK バッテリー充電・起動 OKゴム足 OKキー操作（英数字） OK ◆状態◆本体は擦れ傷が天板の縁に見受けれますがそれ以外は軽度の使用感のみで全体的コンディションは良好です。ディスプレイも発色はよく明るく綺麗です。動作も良好！起動も早く動作も機敏な一台です！◆インストール済ソフト◆ 【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome 【スマホ連動】iTunes 【SNS】インスタグラム、Twitter【コミュニケーション】LINE、Skype☆はがき作家☆年賀状作成に必須な便利ソフトです！☆YOUTUBE☆アプリ版ですので動きがサクサクです！☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます！【保証】当方の出品している中古パソコンは1カ月の保証期間を設けております。修理技術者として品質には自信がありますので、ご安心してご検討下さい。他にもノートPC出品しております。よろしければご覧ください。#タカPC

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

2022人気No.1の VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量！ ノートPC

57分钟前

2022人気No.1の VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量！ ノートPC

¥38,000 ¥21,660

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日本仕様正規品 VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量

日本仕様正規品 VAIO i5 メモリ8GB 新品SSD512GB 14型 フルHD 超軽量


SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)

SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)


Wi-Fi6 顔認証 フルHD VAIO Pro PG VJPG13C11N 第10世代 Core i5 1035G1 M.2SSD256G メモリ8G Webカメラ USBType-C Windows11

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超格安価格 VAIO タッチパネル液晶 高速版Core i5 SSD512G setonda.com

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VAIO VAIO F14 i5-1334U 16G 256GB 14.0FHD｜VJF14190411L｜[通販

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