お知らせ ログイン 会員登録 出品
人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ

商品の説明

■MODERN PIRATES × SQUARE■
DSQUAED2/ディ－スクエア－ド2SKeter jeanスキニ－ジ－ンズ

ヤコブコーエンJ688 テーパード デニムパンツ サイズ31 インディゴ
コラボジーンズ
【60's】リーバイス502-0117 BIGE 刻印16

u.s navy セーラーデニム　70s 〜80s フレアデニム　バギー　実物
ボタンフライ
HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）　ツギハギ　ウミヘビ

古着屋購入 リーバイス 66501 ビッグE デニム ジーンズ ギャラリーデプト
サイズ XL
THE VINTAGE SELVEDGE DENIM JEAN

2022SS ディースクエアード デニム 44 SKATER カモフラ ブルー
【平置での実測値】
リメイクデニム　フレアパンツ　再構築　変形　加工　ヴィンテージ　古着　リジッド

DIESEL ディーゼル ジョグデニム ジョグジーンズ スウェット W26
ウエスト　約49cm
未使用！SUPER NUTS セルビッチデニム！日本製！赤耳！
股下　　　約83cm
リーバイス501（新品）※ビッグサイズ　W46 L34
股上　　　約31cm
ラルフローレン　ブーツカット　細うねコーデュロイパンツ　W34
裾幅　　　約24.5cm
ネオンサイン　wide denim slacks (ブラックデニム) used

A BATHING APE エイプ 刺繍 ベイプスター ジーンズ デニム
※裾上げは行っていません。
SHOOP CROSS DENIM PANTS 21aw

Masao Shimizu 2016AW 再構築デニム　サイズ2
左右の後ろポケットと左の前ポケットにMODERN PIRATESのロゴ入り革パーツを使用。
純日本産　in Japan 高級デニム　正藍屋　ショウアイヤ　ヴィンテージ

DOLCE&GABBANA ドルチェ　加工デニムパンツ　14
スタッズとラインストーン、右足裏側にだけ施されたペイント、破れた左膝から覗くスカル等、気合いの入った作り込み！
kaws&human made 即完売アイテム！激レア！！

【雰囲気抜群!!】90s Levis 501 デニムパンツ W33 USA製
【商品の状態について】
希少！90年代ロサンゼルス購入！リーバイス　ビンテージ古着＃BULLDOGART

FREEWHEELERS フリーホイーラーズ　601xx 大戦　リーバイス
ダメージ加工ジーンズです。
Levi's リーバイス 501 アメリカ製　W33 米国製　ジーンズ　デニム

DSQUARED2 ディースクエアード　ブリーチ　デニム
ポケット周りや膝・裾等のホツレや破れは着用によるものではありません。
Levis 501 1933

再構築 リメイクデニム ワイドパンツ ワイドストレート 【ws421】
何度か洗濯しましたがスタッズ、ラインストーンは１つも外れていません。
RESOLUTE 710 26×30

70s リーバイス 646コーデュロイ ベルボトム
【写真1】ヒップ部分
【室内試着のみ】リゾルト resolute 714 w32 l32

新品未使用 HEADGOONIE CATS EYE DENIM PANTS XL
実物の色合いに最も近いのは写真3&4です。
【90s Europe Levi's 501 deadstock】W29L34

80s Levis リーバイス デニム フリークスストア リメイクデニム S
【写真2】右バックポケット部分
大値引き　KUSHITANI EX EXPLORER JEANS 40258

新品 PT05 上質 ジーンズ 美脚 細身 赤 バーガンディ W34 XLサイズ
ポケットのスカルは左右対照ですが、右側のみアイパッチ部分に『MODERN PIRATES』の文字があります。
PCCVISION ドラキュラ デニムパンツ デニム パンツ ジーンズ M A

1970s~ヴィンテージ リーバイス　トレー
【写真3】バック
D-STAQ 3D SLIM JEANS

エイプ　ダメージデニム　Type2 Damage Denim Pants
【写真4】フロント
ディースクエアード　クールガイデニムジーンズ希少42

RESOLUTE 710 W31 L36 デニム 濃紺 リゾルト キムタク
破れ加工部分の裏側には全て当て布が付いています。
希少【90s】Levi's 501XX 復刻 USA製 赤耳 バレンシア W36

levis リーバイス　501xx バレンシア 90s 00s 1955 濃紺
【写真5】ダブルパッチ
★土・日SALE‼️ G-Star RAW 3301 メンズジーンズ&ジャケット

【新品】Denim Tears デニムティアーズ Levis 501
【写真6】左前ポケット拡大
ディーゼルSAFADO▼スリムストレート▼ダメージ加工▼28インチ▼W約76cm

リゾルト RESOLUTE 710 W33 デニムパンツ ジーンズ
スカルを組み合わせてクラウン(王冠)が描かれています。
【新品・未使用】MAJESTIC マジェスティック デニム 48 バブル

Vintage リメイク デザインデニムパンツ
【写真7】右膝部分
yproject 19ss バックパネルデニム Sサイズ

95年USA製 Levi's 501 L3105
一見ラインストーンが無造作に配置されているようですが、よく見るとスカルが描かれています。
LEVI'S(リーバイス) リメイク ジーンズ デニム パンツ

【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★
【写真8＆9】裏地もオシャレ
POLAR SKATE CO big boy Orange brack

rocawear 90's ブラックデニムバギーパンツ
★即購入OK★

90s ビンテージ USA製 ヒゲ色落ち Levis501 デニムジーンズ 古着

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドモダンパイレーツ
商品の状態目立った傷や汚れなし

11）　1970's Lee RIDERS 200 ヴィンテージ　VINTAGE

KAPITAL 襤褸 BORO ジーンズ ハーフパンツ デニム キャピタル

JACOB COHEN　デニムパンツ　サイズ32インチ

LEVIS 505-0217 W34L32

☆希少美品☆ アベイシングエイプ　デニムパンツ

リーバイス　501 ブラック　後染め　USA製　W33L30 鬼ゴールデンサイズ

Ripndip パンツ　Monarch Pants

acne studios ジーンズ 新品未使用
■MODERN PIRATES × SQUARE■コラボジーンズボタンフライサイズ XL 【平置での実測値】ウエスト　約49cm股下　　　約83cm股上　　　約31cm裾幅　　　約24.5cm※裾上げは行っていません。左右の後ろポケットと左の前ポケットにMODERN PIRATESのロゴ入り革パーツを使用。スタッズとラインストーン、右足裏側にだけ施されたペイント、破れた左膝から覗くスカル等、気合いの入った作り込み！【商品の状態について】ダメージ加工ジーンズです。ポケット周りや膝・裾等のホツレや破れは着用によるものではありません。何度か洗濯しましたがスタッズ、ラインストーンは１つも外れていません。【写真1】ヒップ部分実物の色合いに最も近いのは写真3&4です。【写真2】右バックポケット部分ポケットのスカルは左右対照ですが、右側のみアイパッチ部分に『MODERN PIRATES』の文字があります。【写真3】バック【写真4】フロント破れ加工部分の裏側には全て当て布が付いています。【写真5】ダブルパッチ【写真6】左前ポケット拡大スカルを組み合わせてクラウン(王冠)が描かれています。【写真7】右膝部分一見ラインストーンが無造作に配置されているようですが、よく見るとスカルが描かれています。【写真8＆9】裏地もオシャレ★即購入OK★

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドモダンパイレーツ
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ

2分钟前

人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

09054a264

 1780

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

09054a264
人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ 人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ

MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』☆XLサイズ☆ justice.gouv.cd

MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』☆XLサイズ☆ justice.gouv.cd


JUNYA WATANABE COMME des GARCONS(ジュンヤワタナベ コムデギャルソン) サイズ:XS ×Levis 21AW Collaboration Big Pocket Denim ×リーバイス コラボレーションビッグポケットデニムパンツ インディゴ

JUNYA WATANABE COMME des GARCONS(ジュンヤワタナベ コムデギャルソン) サイズ:XS ×Levis 21AW Collaboration Big Pocket Denim ×リーバイス コラボレーションビッグポケットデニムパンツ インディゴ


ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com

ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com


ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com

ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com


ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com

ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com


JEANASIS（ジーナシス）の「ドロストBIGフードマンパ/187328

JEANASIS（ジーナシス）の「ドロストBIGフードマンパ/187328


ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com

ポンパドー ビター SaCai・サカイ◇カットソー | www.kdcow.com

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ
© www.inba.net, Inc.