人気TOP 【MODERN PIRATES × SQUARE】『コラボデニム』★XLサイズ★ デニム/ジーンズ

■MODERN PIRATES × SQUARE■

コラボジーンズ

ボタンフライ

サイズ XL

【平置での実測値】

ウエスト 約49cm

股下 約83cm

股上 約31cm

裾幅 約24.5cm

※裾上げは行っていません。

左右の後ろポケットと左の前ポケットにMODERN PIRATESのロゴ入り革パーツを使用。

スタッズとラインストーン、右足裏側にだけ施されたペイント、破れた左膝から覗くスカル等、気合いの入った作り込み!

【商品の状態について】

ダメージ加工ジーンズです。

ポケット周りや膝・裾等のホツレや破れは着用によるものではありません。

何度か洗濯しましたがスタッズ、ラインストーンは1つも外れていません。

【写真1】ヒップ部分

実物の色合いに最も近いのは写真3&4です。

【写真2】右バックポケット部分

ポケットのスカルは左右対照ですが、右側のみアイパッチ部分に『MODERN PIRATES』の文字があります。

【写真3】バック

【写真4】フロント

破れ加工部分の裏側には全て当て布が付いています。

【写真5】ダブルパッチ

【写真6】左前ポケット拡大

スカルを組み合わせてクラウン(王冠)が描かれています。

【写真7】右膝部分

一見ラインストーンが無造作に配置されているようですが、よく見るとスカルが描かれています。

【写真8&9】裏地もオシャレ

★即購入OK★

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド モダンパイレーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

