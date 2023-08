ご覧いただき誠にありがとうございます^^

●商品説明

TURTLES ミュータント・タートルズ

キャラクターTシャツ

キャラT

グリーン オレンジ レッド ブラック イエロー

アメコミ

プリント

ヴィンテージ

●サイズ:L

※平置き採寸を画像添付しておりますのでご覧ください。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●その他、注意事項:

古着の為一度洗濯するのをオススメします。

●商品状態

こちらの商品はランク【A】になります!

【S】..ほぼ新品、綺麗なUSEDの商品

【A】..若干の使用感はあるが、状態の良いUSED商品

【B】..使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】..使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】..着用可能だが過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

