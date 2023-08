夏セール開催中 MAX80%OFF！ 標準レンズ 真ん中様専用❤️オリンパス 14-42mm ブラック EZ レンズ(ズーム)

#LunaCameraのカメラレンズ一覧

ご覧いただきありがとうございます♪

☆コメントなしの即購入可能ですっ!^_^☆

❤️オススメポイント❤️

・電動ズーム機能搭載レンズ♪

・圧倒的な小型軽量化で持ち運びにも

ノンストレス♪

・レンズメンテナンス用品オマケあり♪

・到着後1ヶ月間初期不良返金保証付き♪

・全国送料無料♪

✅商品説明✅

オリンパスのミラーレス一眼カメラ用

マイクロフォーサーズマウントの

標準ズームレンズですっ♪

・OLYMPUS PENシリーズ

・OLYMPUS OM-Dシリーズ

・Panasonic LUMIXシリーズ

のミラーレス一眼に対応!

幅広いモデルにお使いいただける

汎用性の高いレンズなんですっ♪

35mm判換算で28-84mm相当の焦点域を

カバーする、電動3倍ズーム♪

電動式特有の滑らかなズーミングは

動画撮影にもバッチリ✨

しかも!

世界最薄22.5mmの超!薄型なうえ

超!軽量なわずか93gのボディは

カメラに付けたままでも持ち運び

ラクラクですよっ!

今回はレンズプロテクターもお付けしますので

大変お買い得ですっ♪

✅コンディション✅

【レンズ外観】

通常使用には支障をきたす

致命的なダメージはなく

中古品としては全体的に見て

非常にキレイな状態です♪

【レンズ内】

使用に伴うチリやゴミ等の混入はございますが

クモリやカビの混入なく、

撮影には影響ありません♪

【動作状況】

特に問題ございません♪

万が一初期不良あれば返品・返金対応いたします。

✅セット内容✅

・レンズ本体

・フロントキャップ

・レンズプロテクター

❤️おまけ❤️

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

