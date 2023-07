高品質の激安 「大いなる遺産　～中国武術 ～」DVD＋スペシャルファンブック【愛蔵版】 その他

新品購入後、一度再生したのみの商品です。

外側の黒い資材は僅かに変形した状態にて届きましたが、DVD本体、ケースに問題はありません。

早期予約特典のクリアファイルも付属しています。

一度人の手に渡ったものですので、よくご検討の上ご購入いただけたらと思います。

発売日: 2023年3月8日

★早期予約特典 DVDジャケット風A4クリアファイル

付属しています。

-----------------------------

収録内容

DISC-1

■中野パート

・中野・宮平インタビュー

・脱力の基本

・脱力の打撃

・脱力の打撃からチンナへ

・チンナ体験

・点穴(ツボ)

・体当たり・肘

DISC-2

■八木パート

・八木・宮平インタビュー

・型の用法/剛柔流と比較

■技術解説

・あなたにも出来る八極拳

・奥深きチンナ の世界

「大いなる遺産 ~中国武術 ~」DVD+スペシャルファンブック【愛蔵版】



製作:東映ビデオ 27 International

協力:天行健中国武術館 躰道己錬館 国際明武舘剛柔流空手道連盟

【スペック】

DSTD40402/15,000円+税/COLOR/本編237分/片面2層2枚組/1.主音声:ステレオ/16:9 LB

#宮平保

#中国武術

#天行健

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

