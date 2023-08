商品を閲覧いただきありがとうございます。

シロナSR 2枚セットです。

個人的に古いカードにしては美品に思いますが素人検品でトラブルを避けるためやや傷や汚れありとさせていただいています。それなりに傷、白かけございますご自身で必ず画像みて判断していた上ご購入よろしくお願い致します。

なお神経質な方の購入はお控え下さい。

発送の際は折れ濡れ対策をした上で発送いたします。

よろしくお願いします。

シリーズ···ポケットモンスター

レアリティ···UR

シリーズ···ポケットモンスター

検索用

レアリティ···HRレアリティ···SRレアリティ···SR

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

