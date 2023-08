通販 THE 【新品•未使用】GUCCI NORTH ボア　サンダル FACE サンダル

GUCCI × THE NORTH FACE

【新品•未使用】GUCCI THE NORTH FACE ボア サンダル

グッチ ノースフェイス

ボアサンダル

サイズ 36 日本サイズ 23cm

GUCCI正規店で購入し未使用のまま保管してありました。

試着し新しい物を出していただきましたので本品はまだ履いておりません。

付属品 箱、保存袋

★注意事項★

・着画は全てお断りさせていただきます。

・自宅保管ということをご理解の上ご購入下さい

・発送は折りたたんでの発送になります

・出品の際にはできる限り検品しますが小さな傷や汚れを見落としてしまうこともあります。完璧な物をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。

♦︎お値下げ交渉について♦︎

•送料込みでの値段設定ですので大幅なお値下げ交渉は

ご遠慮下さい。

売れない場合は徐々にお値下げしていきますので

ご希望の金額になるまでお待ち下さい。

・値下げ交渉の際はご希望の金額をご提示下さい。

現在の価格とあまりにもかけ離れている場合はそのまま

コメントを削除させていただく場合もあります。

・1000円以下の商品につきましてはお値下げ不可です

⬛︎⬜︎⬛︎お願い⬛︎⬜︎⬛︎

すり替え防止の為、お取引後いかなる理由でもご返金、ご返品、クレームに関してはお受けできませんので

ご理解の上、ご購入下さい。

何か気になる点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

