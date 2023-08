JOURNAL STANDARD

PRE_/プレ ZK OPEN PANTS:パンツ

お色 ブラック

サイズ 30 (画像10枚目詳細)

状態 新品未使用

定価 ¥28600

すごくシルエットが綺麗で脚長効果があるパンツです。

Wrangler/ラングラーのドレスパンツをリメイクし、フレアシルエットにアップデート。スリットにはフックが付いており、調節可能。お好みのシルエットで着用可能です。

※新品未使用ですがあくまで自宅保管ですので少しでも気になる方はご遠慮ください

※必ずプロフィールをご覧になってからご購入ください。

※ただいまクローゼット整理・金欠の為、他にも新品未使用や着用回数少なめのお品をたくさん出品しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 新品、未使用

