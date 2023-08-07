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【内祝い】 Ring Oura Gen3 US9 Stealth Heritage その他

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※そのうち価格戻します
シマダ製作所　集音器　みみ太郎　SX-011-2 両・片耳用

電動ルームランナー　YouTen　美品　たんたん様専用

【期間限定　15000円！】ケンコス４≪本体≫　ピンク　✨新品✨
公式サイトで46000円+購入時関税+送料、 約 【5万円】で購入
リタライフ Ver.2 水素風呂⑩

【販売期間限定】希少　水素ガス吸引器　リタエアー （正規品 中古）
他カラーのシルバー、ブラックは299＄となり(34000円) 、
Notime icedandy SKB-2108
こちらはより高価な(399＄(46000円))モデルになります
MEC様専用 Panasonic EW-CDP35-W

新品・未使用　ドクターエア エクサガンハイパー REG-04 BLACK
男性でも女性でもちょうどいい US9サイズになります。サイジングした際に約15-17号に適してると感じました。(人差し指、中指、薬指)
Oura Ring gen2 第2世代 US10 バランス Black

MYTREXリバイブケア REBIVE MINI ハンディガン

SIXPAD Foot Fit シックスパッド フットフィット

MYTREX MT-RMXS21BL BLUE
・付属品完備
ホームクリア　家庭用脱毛器　★最終値下済★

【けい様専用2台新品未使用品】水素風呂　リタライフ　ver.1
・睡眠に関してスタンフォード大学の研究にて、96%の精度で睡眠の質を計測できると検証
エルビートレイナー骨盤底筋トレーニング elvie

足湯くん　電気足湯器
・第3世代 Oura Ring 3は、第2世代よりメモリーは32倍以上、リング内側に搭載されたセンサーも3倍に。緑、赤、赤外線のLEDを使って、身体データを24時間トラッキング
高田ベッド　電動昇降ベッド

水素水サーバー　H2SERVER ピュアラスミニ
・第2世代では睡眠時のみ心拍数をトラッキングできたのが第3世代では24時間トラッキング
Tiger＆Burny2コラボ　タニタ体組成計

エアリービューティポール（Dinos）ほぼ未使用
・生理予測機能有
0748MYTREX iRhythm ( マイトレックス アイリズム ）

オゾンバスター　オゾン水生成器
素材：チタン（PVDコーティング）
MOTHER Bracelet(マザー ブレスレット)【世界初充電不要活動量計】
無線：Bluetooth LE
パナソニック プロバリカン ER1510P-S シルバー　新品、未使用、未開封
耐水性能：最大100m
楽ラク歩く ココチモ 電動式歩行マシン

※※Tetsu様専用※※ Oura Ring 3 シルバー US9
：今後のアップデート予定：
【期間限定　15000円！】ケンコス４≪本体≫　シャンパンゴールド　✨新品✨

Oura Ring Gen3 Heritage Stealth US9
2022年：睡眠段階の分析強化
スマーティ　フジカ　サウナドーム　ほぼ新品　Ｆ４－Ａ５　遠赤
2022年：血中酸素濃度の測定
未使用　マイトレックス　リバイブミニ　MYTREX MT/BY-RBM20B

新品　マイトレックス　リバイブ　ミニ　ブラック　MT/BY-RBM20B
Oura Ringのデータは、医療専門家が病気発見や診断、症状の評価など、研究分野でも活用

［パナソニック］アンファー 頭皮エステメカノバイオ スカルプD

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

REBIVE MYTREX MINI マイトレックス リバイブミニ　パープル

CARE PRO for hair medication 超音波アイロン

☆ysktb5416 専用☆uFit RELEASER 筋膜　リリースガン
※そのうち価格戻します公式サイトで46000円+購入時関税+送料、 約 【5万円】で購入他カラーのシルバー、ブラックは299＄となり(34000円) 、こちらはより高価な(399＄(46000円))モデルになります男性でも女性でもちょうどいい US9サイズになります。サイジングした際に約15-17号に適してると感じました。(人差し指、中指、薬指)・付属品完備・睡眠に関してスタンフォード大学の研究にて、96%の精度で睡眠の質を計測できると検証・第3世代 Oura Ring 3は、第2世代よりメモリーは32倍以上、リング内側に搭載されたセンサーも3倍に。緑、赤、赤外線のLEDを使って、身体データを24時間トラッキング・第2世代では睡眠時のみ心拍数をトラッキングできたのが第3世代では24時間トラッキング・生理予測機能有素材：チタン（PVDコーティング）無線：Bluetooth LE耐水性能：最大100m：今後のアップデート予定：2022年：睡眠段階の分析強化2022年：血中酸素濃度の測定 Oura Ringのデータは、医療専門家が病気発見や診断、症状の評価など、研究分野でも活用

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【内祝い】 Ring Oura Gen3 US9 Stealth Heritage その他

34分钟前

【内祝い】 Ring Oura Gen3 US9 Stealth Heritage その他

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