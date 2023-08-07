【内祝い】 Ring Oura Gen3 US9 Stealth Heritage その他

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シマダ製作所 集音器 みみ太郎 SX-011-2 両・片耳用
電動ルームランナー YouTen 美品 たんたん様専用
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公式サイトで46000円+購入時関税+送料、 約 【5万円】で購入
リタライフ Ver.2 水素風呂⑩
【販売期間限定】希少 水素ガス吸引器 リタエアー （正規品 中古）
他カラーのシルバー、ブラックは299＄となり(34000円) 、
Notime icedandy SKB-2108
こちらはより高価な(399＄(46000円))モデルになります
MEC様専用 Panasonic EW-CDP35-W
新品・未使用 ドクターエア エクサガンハイパー REG-04 BLACK
男性でも女性でもちょうどいい US9サイズになります。サイジングした際に約15-17号に適してると感じました。(人差し指、中指、薬指)
Oura Ring gen2 第2世代 US10 バランス Black
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SIXPAD Foot Fit シックスパッド フットフィット
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ホームクリア 家庭用脱毛器 ★最終値下済★
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・睡眠に関してスタンフォード大学の研究にて、96%の精度で睡眠の質を計測できると検証
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足湯くん 電気足湯器
・第3世代 Oura Ring 3は、第2世代よりメモリーは32倍以上、リング内側に搭載されたセンサーも3倍に。緑、赤、赤外線のLEDを使って、身体データを24時間トラッキング
高田ベッド 電動昇降ベッド
水素水サーバー H2SERVER ピュアラスミニ
・第2世代では睡眠時のみ心拍数をトラッキングできたのが第3世代では24時間トラッキング
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耐水性能：最大100m
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※※Tetsu様専用※※ Oura Ring 3 シルバー US9
：今後のアップデート予定：
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Oura Ring Gen3 Heritage Stealth US9
2022年：睡眠段階の分析強化
スマーティ フジカ サウナドーム ほぼ新品 Ｆ４－Ａ５ 遠赤
2022年：血中酸素濃度の測定
未使用 マイトレックス リバイブミニ MYTREX MT/BY-RBM20B
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Oura Ringのデータは、医療専門家が病気発見や診断、症状の評価など、研究分野でも活用
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