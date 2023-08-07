【内祝い】 Ring Oura Gen3 US9 Stealth Heritage その他

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男性でも女性でもちょうどいい US9サイズになります。サイジングした際に約15-17号に適してると感じました。(人差し指、中指、薬指)

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・睡眠に関してスタンフォード大学の研究にて、96%の精度で睡眠の質を計測できると検証

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・第3世代 Oura Ring 3は、第2世代よりメモリーは32倍以上、リング内側に搭載されたセンサーも3倍に。緑、赤、赤外線のLEDを使って、身体データを24時間トラッキング

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・第2世代では睡眠時のみ心拍数をトラッキングできたのが第3世代では24時間トラッキング

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Oura Ring Gen3 Heritage Stealth US9

2022年：睡眠段階の分析強化

スマーティ フジカ サウナドーム ほぼ新品 Ｆ４－Ａ５ 遠赤

2022年：血中酸素濃度の測定

未使用 マイトレックス リバイブミニ MYTREX MT/BY-RBM20B



新品 マイトレックス リバイブ ミニ ブラック MT/BY-RBM20B

Oura Ringのデータは、医療専門家が病気発見や診断、症状の評価など、研究分野でも活用

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※そのうち価格戻します公式サイトで46000円+購入時関税+送料、 約 【5万円】で購入他カラーのシルバー、ブラックは299＄となり(34000円) 、こちらはより高価な(399＄(46000円))モデルになります男性でも女性でもちょうどいい US9サイズになります。サイジングした際に約15-17号に適してると感じました。(人差し指、中指、薬指)・付属品完備・睡眠に関してスタンフォード大学の研究にて、96%の精度で睡眠の質を計測できると検証・第3世代 Oura Ring 3は、第2世代よりメモリーは32倍以上、リング内側に搭載されたセンサーも3倍に。緑、赤、赤外線のLEDを使って、身体データを24時間トラッキング・第2世代では睡眠時のみ心拍数をトラッキングできたのが第3世代では24時間トラッキング・生理予測機能有素材：チタン（PVDコーティング）無線：Bluetooth LE耐水性能：最大100m：今後のアップデート予定：2022年：睡眠段階の分析強化2022年：血中酸素濃度の測定 Oura Ringのデータは、医療専門家が病気発見や診断、症状の評価など、研究分野でも活用

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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