フレームに〈 NOWHERE 〉〈 FALCINGO 〉と記載あり。レンズに本当に薄っすら色が付いています。

1995-96年の品物です。かなりの希少品だと思います。形も雰囲気もかなりかっこいいです。

コレクションはもちろん、実際にまだまだ使用できます。

フレームとレンズに細かい傷があります。

専用のメガネケースはありません。別のケースに入れて送付します。

選択項目になかったので、GOODENOUGHにしましたが、NOWHEREのサングラスになります。ご了承のほどよろしくお願いします。

○ 素人自宅保管の中古品となります。完璧を求める方、神経質な方は購入を控えて下さい。

#裏原

#ノーウェア

#90年代

#藤原ひろし

#NIGO

商品の情報 ブランド グッドイナフ 商品の状態 やや傷や汚れあり

