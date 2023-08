2022年新作入荷 OVERBREAK NIKE / 3108 UNDERCOVER スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。

また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。

【ブランド】NIKE/ナイキ UNDERCOVER/アンダーカバー

【モデル】NIKE OVERBREAK / UNDERCOVER / DD1789-100

【カラー】SAIL/METALLIC GOLD-BLACK

【仕様】デザイナー高橋盾氏が手掛けるファッションブランド"UNDERCOVER"とのコラボレーションモデル「OVERBREAK / UNDERCOVER」の登場です。

ベースとなったのはNIKEの前身BLUE RIBBON SPORTS時代のトラックシューズとオーバーリアクト・テクノロジーを融合させた「OVERBREAK」。

このモデルにアッパーには合成スエードのオーバーレイとクリム素材のアイステイを採用。

トウ部分の左に"CHAOS"、右に"BALANCE"のメッセージを加えたスペシャルエディションとなっています。

【サイズ】US8.5 JP26.5

【状態】素材特有の細かい傷、凹み、色むら等があります。

タグ等付属しており未使用に近い状態です。

状態等確認の上あくまで一度人の手に渡った中古品であることをご理解頂いた上でご購入下さい。

【付属品】箱 黒タグ

プロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。

efm3108

23.01.18

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

