M.I.A. × BOILER ROOM

カラー/ ホワイト

サイズ/ XL 肩幅65身幅66着丈77cm

デザイン/ Kris Andrew Small

素材/ コットン100%

生産国/ ポルトガル

イギリス発祥の音楽プラットフォーム"BOILER ROOM"のTシャツになります。"BOILER ROOM"とは、世界中のライブ会場でさまざまなミュージシャン・DJを招いてオールジャンルの音楽をライブストリーミング形式で配信をしています。また音楽を軸として、ファッション・アート・映像などの分野でも活動をしているブランドになります。音楽以外では、VALENTINO,Ray-Ban,Stussy,P.A.M.などのハイブランドからストリートブランドまで、幅広いコラボレーションが注目されています。

出演ゲストの一例

Carl Cox / Solomun / Richie Hawtin / Thom Yorke / Erykah Badu / DJ Shadow /James Blake / Gilles Peterson / Goldie / Moby / Nightmares on Wax / Diplo / Masters At Work / Laurent Garnier / M.I.A. / Ellen Allien etc...

Virgil Abloh / Off-White Fall/Winter 21:でライブをしたM.I.A.(画像7)

Kris Andrew Small

シドニーを拠点とするグラフィックデザイナー。写真ベースのコラージュ、テクスチャ、タイポグラフィ等を使用して、抽象的で力強い華やかな作品を制作しています。主なクライアントは、Apple、Adidas、Adobe、Nike、Samsung、Sydney Opera House などになります。NFTアート作品 "Future Heritage V1"(画像3)は、Gucciのメタバースオンラインギャラリーに展示されています。

