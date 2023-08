【2022 新作】 【激レア！】Radioheadレディオヘッド来日公演ポスター*トム・ヨーク ミュージシャン

【激レア!】Radioheadレディオヘッド来日公演ポスター*トム・ヨーク

●状態:

90年代にいただいたレディオヘッド来日公演ポスターの出品です。

来日時にいただいたものだと思います。

パネルに複数のポスターを重ねて保管しておりました。お好きな方にお譲りしたいと思います。

今となってはかなり希少なポスターだと思います。

パネル内に重ねて保管しておりましたので状態は良いと思いますが、多少の経年劣化・歪みはあるかと思います。状態は写真にてご確認の上、ご検討ください。

裏面は印刷はございません。

安心して取引を行いたいため、匿名のらくらくメルカリ便を使用しますが、サイズの関係で送料が高くなるためこちらの価格を設定しております。

丸めた状態で防水対策をしてらくらくメルカリ便にて発送いたします。

ファンの方、コレクションに如何でしょうか?

●商品内容・サイズ:

縦約72.9cm x 横約51.5cm、未使用自宅保管品です。

●その他、注意事項:

こちらの商品は即購入していただいて構いません。自宅保管ということを充分にご理解の上ご検討ください。

#Radiohead

#レディオヘッド

#OKcomputer

#OKコンピュータ

#来日公演ポスター

#宣伝用ポスター

#ポスター

#洋楽バンド

#UKバンド

#洋楽

Thom Yorke

Jonny Greenwood

Colin Greenwood

Ed O'Brien

Philip Selway

トム・ヨーク

ジョニー・グリーンウッド

コリン・グリーンウッド

エド・オブライエン

フィル・セルウェイ

グッズ種類···ポスター

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

