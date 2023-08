100％品質 "NEW BALANCE" made in USA 993 26cm スニーカー

旦那の断捨離熱が高まって出品します(笑)

サイズ: 26cm

色: アスファルトグレー

※25.5cmと26.5cmも出品してます^ ^

大変貴重なアイテムです。

ニューバランスは幅広い年代に人気ですが、この993モデルはファッション業界でも秀逸と話題でファンが多くいるモデルです。

jjjjound(ジョウンド)やAIME LEON DORE(エメレオンドレ)などの今最も注目されているブランドが別注をかけているモデルでもあります。

メイドインUSAの雰囲気がする数少ないアイテムでまさに大人が履くべきスニーカーです。

主人は好きすぎて何足も持っており、整理のために出品します。

さすがにもう追加再販は期待できないので今後オリジナル品はさらに値上がりすることが予想されます。

いまだに雑誌でスタイリスト私物としてファッション雑誌でも多く目にします。

スタイリスト私物やennoyを展開する山本康一郎さんも私服でよく履かれてますね。

形がストリートなんだけど品があり、とてもカッコいいと主人が何度も言ってました(笑)

1700とも990、最近話題の992とも違う魅力があります。

※他モールでも出品しているので、出品を削除させていただく場合がございます。また、出品価格はそのモールの手数料に応じて設定しております。ご注文はお早めにどうぞ。

他にもSUPREME、POLO×PALACE、N.HOLLYWOOD、kolor、Acne、コムデギャルソン、CELINEなどなど、様々なアイテムを断捨離中なので、よかったら見てみてください^_^

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

メインカラー···グレー

人気モデル···new balance 993

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

