から厳選した Verve Remixed / The First Ladies レコード その他

ご覧頂きありがとうございます。

【Hi-standard】レコード3枚セット!ハイスタ ANGRY FIST



ジャズレコード ビル・エバンス 2LPセット

あのBlue Noteと双璧を成すJazz名門、Verveよりリリースされた、名曲の数々を惜しみなくテック化したとてつもない2LPレッドクリアヴァイナルのご紹介です。

Nujabes feat. Shing02 「Luv(sic)Part 5」



ライブストリーミングミキサー 3チャンネル AG03MK2 ブラック 85AM

ニーナ・シモン、マリーナ・ショウを、有名プロデューサー達の手で何とも踊れるテックハウスに調理したRemix満載のコンピアルバムとなっております。

FLOWER RECORD フラワー レコード 村上隆 カイカイキキ



【超貴重品】童謡名曲集 第1 輯

2LPですので出音も良く、またレッドクリアヴァイナルが限定となり希少性も大変高いです。

【新品未使用】カネコアヤノ 祝祭ひとりでに カセットテープ

DJプレイにひとネタ加えたい方にも、ダンスミュージック好きにも大推薦させて頂きます。

【used】オープンテープ クラシック2本セット 管楽器 室内合奏団



Libra record 暴言 12インチ レコード

宜しくお願い致します。

TWICE - READY TO BE / TARGET限定 アナログ盤



激レア ドテラマン 7インチ

※他にも多数のレアアイテムを出品しております。この機会に是非ご覧くださいませ。

ジブリがいっぱい スタジオジブリLD全集



Verve Remixed / The First Ladies レコード

#レコード #ダンス #テックハウス #テクノ #ninasimone #boilerroom

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。あのBlue Noteと双璧を成すJazz名門、Verveよりリリースされた、名曲の数々を惜しみなくテック化したとてつもない2LPレッドクリアヴァイナルのご紹介です。ニーナ・シモン、マリーナ・ショウを、有名プロデューサー達の手で何とも踊れるテックハウスに調理したRemix満載のコンピアルバムとなっております。2LPですので出音も良く、またレッドクリアヴァイナルが限定となり希少性も大変高いです。DJプレイにひとネタ加えたい方にも、ダンスミュージック好きにも大推薦させて頂きます。宜しくお願い致します。※他にも多数のレアアイテムを出品しております。この機会に是非ご覧くださいませ。#レコード #ダンス #テックハウス #テクノ #ninasimone #boilerroom

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

338 入手困難 キカイダー01 白獅子仮面 レコード 当時モノ 超レア【Hi-standard】レコード3枚セット!ハイスタ ANGRY FISTジャズレコード ビル・エバンス 2LPセット