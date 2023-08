限定価格セール！ NIKE W LAHAR LOW ナイキ ウィメンズ ラハール ロー スニーカー スニーカー

Nike Lahar Low Black (W)

型番: DB9953-001

サイズ:24.5センチ

箱なしです。

素材···スエード

柄・デザイン···無地

履き口···紐

カラー···ブラック

#NIKE

#NikeLaharLowBlack_W_

2回着用し、履き口に少し使用感がありますので、

ご了承頂ける方のみご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

