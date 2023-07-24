【完売】 値下げ❗️新品CLASKA クラスカHAU pochette clutch ショルダーバッグ

牛皮100% 日本製

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縦：10cm 横：20cm 底幅：5cm

新品~CELINE セリーヌショルダーバッグ

ショルダー紐の長さ：115cm

トリーバーチ／チェーンバッグ



DIESEL 青/バッグ/エナメル/シワ加工

クラフト紙のようなマットな質感が特徴のプエブロレザーを使用。

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紐の長さはその日のスタイルによって調整ができるよう、内側の紐を好みの位置で結ぶ仕様に。

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スペアの紐が1本付属します

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定価14300円

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

牛皮100% 日本製縦：10cm 横：20cm 底幅：5cm ショルダー紐の長さ：115cmクラフト紙のようなマットな質感が特徴のプエブロレザーを使用。紐の長さはその日のスタイルによって調整ができるよう、内側の紐を好みの位置で結ぶ仕様に。スペアの紐が1本付属します定価14300円ノンクレームノンリターンでお願いします

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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