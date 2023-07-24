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【完売】 値下げ❗️新品CLASKA クラスカHAU pochette clutch ショルダーバッグ

商品の説明

牛皮100%　日本製
良品 プラダ ナイロン ポーチ サコッシュ チェーン ミニバッグ ネオンピンク
縦：10cm　横：20cm　底幅：5cm　
新品~CELINE セリーヌショルダーバッグ
ショルダー紐の長さ：115cm
トリーバーチ／チェーンバッグ

DIESEL 青/バッグ/エナメル/シワ加工
クラフト紙のようなマットな質感が特徴のプエブロレザーを使用。
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紐の長さはその日のスタイルによって調整ができるよう、内側の紐を好みの位置で結ぶ仕様に。
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スペアの紐が1本付属します
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ノンクレームノンリターンでお願いします

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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牛皮100%　日本製縦：10cm　横：20cm　底幅：5cm　ショルダー紐の長さ：115cmクラフト紙のようなマットな質感が特徴のプエブロレザーを使用。紐の長さはその日のスタイルによって調整ができるよう、内側の紐を好みの位置で結ぶ仕様に。スペアの紐が1本付属します定価14300円ノンクレームノンリターンでお願いします

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【完売】 値下げ❗️新品CLASKA クラスカHAU pochette clutch ショルダーバッグ

35分钟前

【完売】 値下げ❗️新品CLASKA クラスカHAU pochette clutch ショルダーバッグ

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7f80ae7370d35

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HAU（ハウ）｜pochette

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93％以上節約 新品未使用CLASKA クラスカHAU pochette

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