□素材

silver 925

□サイズ

約:8.5〜9号

□状態

小傷等ございますがご使用に問題はございません。

男性ですとピンキーリングにお勧めです。

シンプルで飽きのこないデザインで、経年変化が楽しみなリングです。

□付属品

リングのみ

※こちらはあくまで自宅保管になりますので、完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ。

購入の際は何かございましたらまずお問い合わせの上ご納得してご購入くださいませ。

ジョージジャンセン

メビウス

ターコイズリング

インディアンジュエリー

オーバルリング

シンプルリング

リング

槌目リング

市松

ネックレス

フィッシュフック

ブレスレット

セヌフォ

ナバホ族

3連リング

トリニティリング

silverリング

シルバーリング

ヴィンテージシルバー

シルバーバングル

14K

22K

22金

18k

18金

24K

24金

純銀

純金

HERMES

エルメス

シェーンダンクル

ディファニー

MALCOLMBETTS

マルコムベッツ

ブレスレット

アリゲーター

クロコダイル

AMYMOSS

エイミーモス

リング

バングル

silver999

silver 925

シルバー999

シルバー925

ARTS&SCIENCE

アーツアンドサイエンス

ポーター クラシック

ポールハーデン

サカイ

ヨウジヤマモト

MaisonMargiela

メゾンマルジェラ

マルタンマルジェラ

アーティザナル

アンティーク

ジルサンダー

お好きな方。

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 やや傷や汚れあり

