【楽ギフ_のし宛書】 POLO by Ralph Lauren Key West cap 魚 カジキ キャップ

ラルフローレンのキャップ。

魚(カジキ)の刺繍ロゴが◎

海の魅力が詰まった都市をテーマにして数年だけ展開された希少なシリーズです。

『Key West』シリーズはオールドラルフローレンを代表するアイテムです。

国内正規店での取り扱いがなかったことから、古着でもなかなか見つけられません。

お好きな方ぜひ。

カラー···ピンク

形···ベースボール

素材···コットン

LEVI'S® VINTAGE CLOTHING ビンテージ クロージ1992 1993 92 93 RRL ボーダー 90s ラルフローレン POLO SPORT ポロスポーツ SNOW BEACH

ヴィンテージ 501xx 後付けパーカー リーバイス Levi's 501 66前期506xx 557xx 507xx ビッグイー champion HERCULES ヘラクレス ラングラー ビッグマック

商品の情報 ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ラルフローレンのキャップ。魚(カジキ)の刺繍ロゴが◎海の魅力が詰まった都市をテーマにして数年だけ展開された希少なシリーズです。『Key West』シリーズはオールドラルフローレンを代表するアイテムです。国内正規店での取り扱いがなかったことから、古着でもなかなか見つけられません。お好きな方ぜひ。カラー···ピンク形···ベースボール素材···コットン

