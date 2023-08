売れ筋がひ！ 山田様　ルナサンダル　レトロモノ 登山用品

ルナサンダル レトロモノ 希少

lunasandal Retro Mono

7.0(2本サイズ25.5cm)

足サイズとピッタリ合わせることが推奨されてますので、普段25.5〜26.5くらいの方が履けると思います。

1度街歩きで使用したのみの美品です。

・テックベルト

・元箱

・ベルト調整マニュアル

も付属します。

新品未使用です。

商品詳細などについてはメーカーHPなどで

ご確認ください。

くるぶし部に樹脂パーツ使ってないモデルです。

よろしくお願いします。

山と道

WANDERLUST EQUIPMENT

FREELIGHT

Trail Bum

LOCUS GEAR

ZEROGRAM

Gossamer Gear

if you have

OMM

Zpacks

BIG SKY

Big AGnes

Durston

OGAWAND

Mountain Laurel Designs

MSR

NEMO Equipment

TARP TENT

ULA Equipment

3F UL GEAR

mont-bell

atelierBluebottle

Rawlow Mountainworks

HERITAGE

PuroMonte

Six Moon Designs

MINIMALIGHT

RIDGE MOUNTAIN GEAR

CAYL

Nruc

LITEWAY

PAAGOWORKS

karrimor

ARC'TERYX

EXPED

Granite Gear

OSPREY

deuter

MILLET

登山

ソロキャンプ

ULハイク

バックパック

収納

ダイニーマ

スタッフサック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ルナサンダル レトロモノ 希少lunasandal Retro Mono 7.0(2本サイズ25.5cm)足サイズとピッタリ合わせることが推奨されてますので、普段25.5〜26.5くらいの方が履けると思います。1度街歩きで使用したのみの美品です。・テックベルト・元箱・ベルト調整マニュアルも付属します。新品未使用です。商品詳細などについてはメーカーHPなどでご確認ください。くるぶし部に樹脂パーツ使ってないモデルです。よろしくお願いします。山と道WANDERLUST EQUIPMENTFREELIGHTTrail BumLOCUS GEARZEROGRAMGossamer Gearif you haveOMMZpacksBIG SKYBig AGnesDurstonOGAWANDMountain Laurel DesignsMSRNEMO EquipmentTARP TENTULA Equipment3F UL GEARmont-bellatelierBluebottleRawlow MountainworksHERITAGEPuroMonteSix Moon DesignsMINIMALIGHTRIDGE MOUNTAIN GEARCAYLNrucLITEWAYPAAGOWORKSkarrimorARC'TERYXEXPEDGranite GearOSPREYdeuterMILLET登山ソロキャンプULハイクバックパック収納ダイニーマスタッフサック

