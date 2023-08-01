【 開梱 設置?無料 】 CDG 新品★コムデギャルソン リュックCOMME GARCONS des リュック/バックパック

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値下げはご遠慮くださいCDG リュック　　バックパックカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロンサイズ 約45x34x17cm配送は折り曲げてメルカリ便の宅急便コンパクトもしくはゆうパケットプラス、ゆうパケットポストで発送致します。

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25分钟前

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