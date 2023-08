┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈

ロエベ ハンモック ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ レースアップ

即購入ok

ドルチェ&ガッパーナ レオパードピンク デニム生地バッグ

お値下げご希望大歓迎✨

シャネル パテントショルダーバッグ

¥〜金額ご提示の上、お願いいたします♪

【即日発送】Dior ディオール ブックトート ミディアム 希少 白 ホワイト



【美品】VASIC Bond (ヴァジック ボンド) アッシュ



コムデギャルソン青山バッグ台形ステアハンドバッグ♡レアでかわいいです。

〜ブランド〜

ロジェヴィヴィエ ・バッグ ・ポシェット ・パーティーバッグ・巾着バッグ

{ KILLSTAR }

197.4様専用 セリーヌ ラゲージ

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

大人気✨ PRADA プラダ ポーチ 巾着 ハンドバッグ ブラック ナイロン



アニヤハインドマーチ

他にも人気商品出品中✨

‼️GWセール‼️オールドグッチスウェードハンドバッグ バンブー GUCCI

︎#sundesuバック の商品はこちらです!

レア エティエンヌ アイグナー バッグ ミニボストン レザー 本革 ヴィンテージ



BURBERRY バーバリーバイカラーレザーハンドバッグ



プラダ ハンドバッグ

┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈

ルイヴィトン/アルマBB/M54827/プラティーヌ/2WAYショルダーバッグ



「専用」Christian dior ディオール ヴィンテージ ロゴ バッグ

国内で即完売した幻のKILLSTARバック。

新品未使用マイケルコースバッグMicheal Kors Bag ❣️ハンドバッグ

ゴシック調の金属プレートで装飾を施した、

ADMJ アクセソワ ハンドバッグ レザー パスケース付

おとぎばなしの本のようなスクエアバックです♪

ルイヴィトン スピーディー35ハンドバッグ



マイケルコース MERCER トップジップ ベルテッド サッチェル シグネチャー



HERMES ヴァルパライソ PM キャンバス レザー オレンジ

❁アイテム

ゲラルディーニ、黒、軽いです



DOONEY & BOURKE 1975 シグネチャーハンドバッグ 長財布セット

魔術/結界/ロリータ/スクエア/ハンドバック/

ダーリッチ 23ss Dモチーフバニティバッグ



ルイヴィトン スピーディー25 モノグラム



ほぼ未使用 LOUIS VUITTON モノグラム ヴァヴァンPM ハンドバッグ



BG120 used old ysl vintage ハンド ボストン バッグ



エーディーエムジェイ ハンドバッグ ミニバッグ バッグ 手提げ鞄

❁サイズ

アンテプリマ ワイヤーバッグ リングロゴ 保存袋付

┈┈┈┈┈┈┈┈┈

【Louis vuitton】M58659 サックプラ BB ローズバレリーヌ

縦 :21cm

ザロウ the row N/S park tote small ブラック

横 :25.5cm

【激レア】 アンテプリマ ワイヤーバッグ コサージュ 花 ハンドバッグ 手編み

マチ :9cm

美品✨バーバリー ハンドバッグ ノバチェック サフィアーノ オールレザー 黒

ショルダー部分:最大116cm

【美品】VALENTINO GARAVANI エピ 2wayショルダー&ハンド黒

色 /黒 ブラック

FURLA フルラ テッサ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ピンク



PRADA サフィアーノ パパイヤ オレンジ



値下げ中 ルイヴィトンヴェルニラインベットフォード

❁コンディション

【新品未使用】harukaさん コラボ カゴバッグ

┈┈┈┈┈┈┈┈┈

LOEWE ミニハンドバッグ アナグラム ナッパレザー



【FEILER】未使用*完売品 ハイジ ミニトートバッグ ピンク

外観

【美品】 ボッテガヴェネタ ハンドバッグ イントレチャート ホーボー 正規品

状態は【良好】です。

ベリー様ご専用☆セリーヌ セーズ2wayストラップ付き

全体的にはまだまだキレイなお品です。

LOEWE ハンドバッグ アマソナ 黒 アナグラム レザー ゴールド金具 A4可



✨美品✨ ジミーチュウ アクセサリーポーチ ハンドバッグ スエード 黒 袋付き

内側

マイケルコース☆ハンドバッグ

状態は【良好】です。

サマンサベガ リボンスタッズフラッターミニ ホワイト 新品未使用

劣化等は無く使用に問題はありません。

ルイヴィトン モノグラム ポシェット アクセソワール



MARC JACOBS ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

✴︎写真をご覧頂き特に気にならなければ

COACHコーチ トート レザー ショルダーバッグ チャーム ネイビー メッシュ

大変お買い得かと思います♪

新品未使用品ロエべナッパアイレハンドバッグ パーティーバッグ ホワイト



【T様専用】 極美品】マイケルコース ショルダーバッグ 2way MK柄



【極美品】CELINE マカダム柄 2way バッグ レザー

┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈

未使用品☆カービングトライブス☆黒×シルバー Carving Tribes



☆みっちぃママ様専用☆人気 サルヴァトーレフェラガモ ポーター セット

✴︎バックは中古品が大半です。

美品✨Aeta アエタ ディアレザー 鹿革 ボストンバッグ S ブラック 黒

大手買取店で購入いたしました。

セリーヌのファスナー付きトートバッグ

経年劣化、傷、細かな汚れの見落としもあるかもしれないですが、損傷が目立つ箇所は出来る限り写真添付いたします。

【美品】クロエ パディントン ホワイト



ルイヴィトン ローズウッドアヴェニュー ハンドバッグ



《美品》CELINE(セリーヌ)トートバック

❁発送について

1日限定お値下げ❤︎美品❤︎♡バレンシアガ バック❤︎黒ブラック

┈┈┈┈┈┈┈┈┈

JRA 高級本革 オーストリッチ ハンドバッグ ブラウン レザー

【メルカリ便orらくらく便】

ツーウェイ 黒 革 ハンドバッグ

簡易包装で購入日から1~2日で発送予定です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈即購入okお値下げご希望大歓迎✨¥〜金額ご提示の上、お願いいたします♪〜ブランド〜{ KILLSTAR }┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 他にも人気商品出品中✨︎#sundesuバック の商品はこちらです!┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈国内で即完売した幻のKILLSTARバック。ゴシック調の金属プレートで装飾を施した、おとぎばなしの本のようなスクエアバックです♪❁アイテム魔術/結界/ロリータ/スクエア/ハンドバック/❁サイズ┈┈┈┈┈┈┈┈┈縦 :21cm横 :25.5cm マチ :9cmショルダー部分:最大116cm色 /黒 ブラック❁コンディション┈┈┈┈┈┈┈┈┈外観状態は【良好】です。全体的にはまだまだキレイなお品です。内側状態は【良好】です。劣化等は無く使用に問題はありません。✴︎写真をご覧頂き特に気にならなければ大変お買い得かと思います♪┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈ ✴︎バックは中古品が大半です。大手買取店で購入いたしました。経年劣化、傷、細かな汚れの見落としもあるかもしれないですが、損傷が目立つ箇所は出来る限り写真添付いたします。❁発送について┈┈┈┈┈┈┈┈┈【メルカリ便orらくらく便】簡易包装で購入日から1~2日で発送予定です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

KENZO 【未使用品超希少】パゴドン 40周年記念バッグ 90年代 ビンテージLOUIS VUITTONルイヴィトン モノグラム サックプラLAUNER トラヴィアータ チェリー エナメル訳あり LOUIS VUITTON ルイヴィトン スピーディ 30ルイヴィトン エクリプストート エクスプローラー ビジネスバック最終再値下げ‼️完売品限定値下げ‼️プラージュ、アニタビラルティ完売品バックティファニー ハンドバッグ ブラック系 エナメル×レザーメンたん様専用ですVUITTONエピショルダーバックG7 ルイヴィトン ヴェルニ ヒューストン ライムイエロー M91055